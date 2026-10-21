Sandfall Interactive s'associe avec Dyenamik pour sortir un jeu de cartes à l'effigie des personnages de Clair Obscur Expedition 33. Après d'autres jeux vidéo emblématiques de ces dernières années, le fabricant britannique s'attaque donc cette fois au GOTY 2025 avec deux paquets aux couleurs différentes. C'est déjà dispo et ça promet de beaucoup plaire aux fans.

Le premier jeu de cartes officiel Clair Obscur Expedition 33

Dyenamik vient de révéler et, surtout, de sortir son jeu de cartes Clair Obscur Expedition 33 sous licence officielle. Le fabricant avait déjà collaboré avec Sandfall pour sortir des maillots Jersey inspirés du jeu cet été. Cette fois, il en revient à ce qui sait faire le mieux : les cartes à jouer.

Car effectivement, comme ce fut déjà le cas pour The Witcher ou Cyberpunk 2077, ce jeu de cartes a beau être un objet de collection, il ne s'agit pas d'un JCC. Ici, les personnages de Clair Obscur Expedition 33 servent à illustrer les habituelles cartes dont on se sert pour n'importe quelle bataille, poker ou belotte.

En l'honneur du titre du jeu, Dyenamik a en plus pensé à proposer deux éditions différentes de son jeu de cartes Clair Obscur : un paquet de couleur noire avec le symbole de la Peintresse, un autre de couleur blanche avec l'emblème de Lumière. Les illustrations quant à elles restent les mêmes. C'est l'occasion de retrouver Maëlle, Gustave, Verso et leurs compagnons dans différentes tenues, dont le fameux skin baguette.









© Dyenamik

Où et à quel prix acheter les cartes COE33 de Dyenamik ?

Les deux jeux de cartes Clair Obscur sont à retrouver dès à présent sur la boutique en ligne de Dyenamik. Chaque édition est proposé au prix unique de 23,95 €. Cela fera peut-être tiquer les néophytes en la matière, mais on est vraiment ici face à un objet de collection soigneusement façonné. Le fabricant propose une fois de plus de beaux paquets avec des finitions de qualité casino.

Enfin, notez que si vous achetez les deux éditions Clair Obscur ensemble, Dyenamik vous propose une petite ristourne. Au lieu de 47 €, vous n'aurez à débourser “que” 43,12 €. Ajoutez à cela des frais de port allant de 5 à 13 € environ pour la France métropolitaine.

Capture d'écran du 21 octobre 2026. © Gameblog