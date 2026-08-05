Après avoir conquis 5 millions de joueurs et raflé plus de 400 titres GOTY, Sandfall Interactive et Kepler entendent bien surfer sur le succès de Clair Obscur Expedition 33. A la sortie du jeu, les nombreux fans regrettaient l’absence d’éditions collectors et de merchandising au global. Un manquement rapidement corrigé avec un artbook, un vinyle, une peluche, une collection de vêtements... Et ce n’est que le début. Les joueurs qui défendent ardemment le RPG français comme s'il s'agissait de leur équipe de football préférée vont pouvoir afficher fièrement tout l’amour qu’ils portent à Clair Obscur avec ces nouveaux jerseys aux couleurs du jeu.

Des maillots aux couleurs de Clair Obscur Expedition 33







Conçu en partenariat avec la marque Dyenamik, ce nouveau t-shirt reprend fièrement l’identité visuelle du RPG, avec toute la sobriété que l’on pouvait attendre d’un tel produit : le logo au centre, des motifs Art déco et l’emblème de Lumière brodés, et d’élégantes formes géométriques ton sur ton, noires sur noir, ou grises sur blanc selon le modèle. Le maillot officiel de Clair Obscur Expedition 33 se décline en effet en deux coloris : noir et or, et blanc et or. Au dos, le chiffre 33 trône discrètement sous le col. C’est assez sobre et élégant, autant que peut l’être ce type de jersey, et la finition semble au rendez-vous.

Il faudra débourser 87,90€ par maillot (frais de port inclus) pour afficher fièrement son amour à Clair Obscur Expedition 33. Dyenamik propose toutefois un pack réunissant les deux modèles 122,94€, soit 61,47€ le t-shirt, avec les frais de port offerts en France. La marque n’en est pas à son premier essai dans le jeu vidéo. Elle propose également des collections autour de Street Fighter, The Witcher 3, Bloodborne, Helldivers, Ghost of Yotei, Baldur’s Gate 3, Crimson Desert, Cyberpunk 2077 ou encore PlayStation, qui aime quand même vous vendre des produits en physique parfois.







Source : Sandfall