Le 24 avril prochain, Clair Obscur Expedition 33 célèbrera déjà son premier anniversaire. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que quasiment un an après sa sortie, le titre de Sandfall Interactive n’en finit plus de faire parler de lui. Car après avoir largement brillé lors des cérémonies de fin d’année, celui-ci a eu droit à une grosse mise à jour gratuite, qui n’a pas manqué de relancer les discussions autour du jeu. Du côté des joueurs comme des médias, qui ont alors saisi cette opportunité pour approfondir les coulisses de la création du jeu en compagnie de Sandfall.

Quand Clair Obscur bénéficie de l’inexpérience de ses créateurs

Et pour cause, si Clair Obscur Expedition 33 fascine autant l’industrie, au-delà même de la qualité intrinsèque de son aventure, c’est parce qu’il dispose d’un cadre de production quelque peu inhabituel. Oui, à une époque où certaines compagnies ne jurent que par les AAA ou les AAAA, le petit studio montpelliérain a su montrer qu’il était tout à fait possible de créer un véritable phénomène avec moins de moyens et une équipe réduite. Une équipe qui, d’ailleurs, comprend de multiples développeurs débutants en ses rangs.

Et pour Michel Nora, designer en chef de Clair Obscur Expedition 33, ce que l’on pourrait alors considérer comme un désavantage s’est finalement avéré être un véritable atout pour le studio. « [Les jeunes employés] n’avaient aucune idée de la manière dont un studio devait être géré ni même de la manière dont un jeu devait être créé » a expliqué le développeur de Sandfall au micro de Edge Magazine. « Et ils ont apporté de nouvelles idées qui se sont révélées très précieuses pour la suite du projet. Ça s’est donc avéré être une bonne décision ».

Néanmoins, Nora reconnaît tout de même que le fait de travailler avec des débutants n’était pas toujours un choix délibéré pour Sandfall, qui a dû faire avec les moyens du bord. « Cela s’est aussi fait en quelque sorte par la force » reconnaît-il ainsi à ce sujet, avant d’ajouter : « Il est presque impossible d’embaucher des développeurs accomplis si vous n’avez pas les moyens financiers nécessaires, ce qui n’était pas le cas au début ». Et c’est aussi cela, qui contribue à faire de Clair Obscur Expedition 33 un grand jeu. La capacité du studio à transformer une faiblesse en force.

© Kepler Interactive / Sandfall Interactive

Le studio souhaitait véritablement partir de zéro

D’ailleurs, François Meurisse n’a pas hésité à renchérir sur la question en précisant que cela avait aussi permis à Sandfall de progresser dans le développement du jeu avec un regard tout à fait neuf. Une chose qui n’est généralement pas possible avec des développeurs vétérans, qui gardent inévitablement certaines habitudes de leurs précédentes expériences. « [Nous essayions] de créer quelque chose de nouveau, et même de nouvelles compétences, en partant de zéro » rappelle ainsi le producteur de Clair Obscur Expedition 33.

« Je dirais que nous avons fait deux fois plus de travail, car c’était la première fois que nous faisions les choses à cette échelle. [Mais nous avons] eu l’opportunité de rechercher et de mettre en œuvre les meilleures façons de faire » explique Meurisse. « J’ai également beaucoup collaboré et échangé avec d’autres équipes en France, notamment à Montpellier, où sont basés de nombreux autres studios indépendants. Je trouve cette industrie formidable, parce qu’elle favorise la collaboration entre les compagnies plutôt que la concurrence ».

Un partage d’expérience qui aura donc été plus que payant pour Sandfall qui, grâce à un jeu comme Clair Obscur Expedition 33, nous a au passage prouvé que l’absence d’expérience peut également avoir du bon. Mais cela veut-il dire pour autant que le studio compte désormais profiter de ce succès pour monter drastiquement en gamme ? Pas forcément si l’on en croit de précédentes interviews, où Guillaume Broche a notamment confié ne pas vouloir trop agrandir l’équipe pour continuer à travailler en comité restreint.

Source : Edge Magazine (via GamesRadar+)