Clair Obscur Expedition 33 est assurément l’un des jeux qu’il faut surveiller de très très près cette année. Après une première annonce alléchante, le jeu s’est montré davantage au fil des mois, dévoilant son univers à la fois onirique et cauchemardesque et sa galerie de personnages hauts en couleur. De notre côté, nous avons pu jouer plusieurs heures à cette petite pépite en devenir et notre première prise en main nous a clairement confortés dans l’idée qu’il pourrait bien s’agir là d’un des meilleurs jeux de l’année. Ce soir, à l’occasion du Future Games Show printanier, Clair Obscur a partagé un nouvel aperçu focalisé sur l’une de ses héroïnes : Maelle.

Clair Obscur Expedition 33 nous en met encore plein les yeux

Maelle est l’un des personnages jouables du jeu. Une adolescente courageuse et rompue au combat, qui manie l’épée comme personne. Elle possède d’ailleurs un gameplay atypique qui repose sur un système de postures offensives, défensives et hyper agressives. En tant que joueur, on doit alors jongler entre ses différentes postures en enchaînant les combos et en veillant à ne pas la mettre en danger.

Dans ce bref trailer, on ne voit malheureusement pas de gameplay, mais une présentation plus en surface du personnage. Maelle sera très lié à Gustave, l’un des autres protagonistes jouables. Tous deux font partie de la nouvelle expédition qui tentera de mettre un terme au règne de la peintresse, une sorcière qui peint un numéro chaque année, condamnant à mort tous ceux ayant le même âge.

Pour lui donner vie, c’est Adeline Chetail ( Ellie de The Last of Us ou encore la princesse Zelda dans les derniers jeux éponymes) qui prêtera sa voix tandis qu’en version anglaise, ce sera Jennifer English (Obrecoeur dans Baldur’s Gate 3), deux excellentes artistes.

Clair Obscur Expédition 33 sortira le 24 avril prochain sur PS5, Xbox Series et PC.