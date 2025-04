Clair Obscur Expedition 33 vient d'exploser tous les record et entre par la même occasion dans l'histoire. Le succès est phénoménal auprès de la presse mais aussi et surtout auprès des joueurs.

Si vous prêtez un tant soit peu attention à l’actualité et aux nouvelles sorties, vous avez certainement entendu parler de Clair Obscur Expedition 33, le premier jeu du studio français Sandfall qui atomise absolument tous les records dernièrement. Difficile de passer à côté de cette véritable petite pépite qui fait partie de ces jeux dont le travail colossal permet d'atténuer, voire de faire oublier, les moindres petits couacs. Un bijou artistique au génie créatif intouchable. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne laisse pas indifférent et ça se vois puisque tout le monde est au rendez-vous et le jeu vient même de faire une prouesse historique !

Clair Obscur Expedition 33 est un carton historique

N’est pas Clair Obscur qui veut, cette expression pourra désormais faire partie du vocabulaire puisque le RPG français vient d’entrer dans l’histoire en devenant le jeu le mieux noté par les joueurs sur Metacritic. Avec un User Score de 9.7 pour plus de 3110 critiques, Clair Obscur Expedition 33 surpasse Zelda Ocarina of Time qui campait là depuis des décennies. C’est donc dû jamais, une prouesse assez remarquable. Les critiques de la presse sont également excellentes avec une note moyenne de 92 ce qui en fait l’un des meilleurs jeux de l’histoire là aussi et accessoirement le jeu le mieux noté de l’année, juste devant Blue Prince autre sensation indé de ce début 2025.

Sur Steam, Clair Obscur Expedition 33 est aussi un immense carton. Il trône évidemment dans le top des ventes et a atteint un pic à plus de 120 000 joueurs en simultané, un excellent score pour un jeu du genre. Sur les autres plateformes aussi, le jeu est un succès retentissant à tel point qu’il a cumulé plus d’un million d'unités vendues peu après son lancement. Un démarrage en trombe qui ne prend même pas en compte les joueurs Xbox Game Pass qui peuvent profiter du jeu sans verser un centime de plus. À n’en pas douter, Clair Obscur Expedition 33 va être un sérieux candidat pour le trophée tant convoité du jeu de l’année aux Game Awards 2025.

Et vous, vous vous êtes déjà lancé dans Clair Obscur Expedition 33

