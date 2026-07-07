Le RPG a beau avoir largement gagné en popularité ces dernières années, grâce notamment au succès de franchises comme Final Fantasy, Yakuza ou encore Persona, il y a pourtant une idée qui semble s’être profondément inscrite dans la tête des joueurs : les combats au tour par tour, c’est dépassé. Ceci explique d’ailleurs pourquoi même un studio comme Square Enix tend désormais à s’en détourner, au profit d’une orientation un peu plus action. Chose que le créateur de Clair Obscur Expedition 33 a bien du mal à comprendre.

Le créateur de Clair Obscur prend la défense des RPG au tour par tour

« Je ne comprends pas cette idée que le tour par tour c’est old school », a en effet déclaré Guillaume Broche au micro de Konbini dans le cadre de son passage au Jeux Vidéo Club. « Moi je ne l’ai jamais cru. J’ai toujours cru que c’était une énorme connerie », affirme-t-il sans détour. « Il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais en fait c’est un système de jeu. […] Moi ce n’est pas que le tour par tour que j’aime bien, c’est aussi le côté préparation de ton équipe avant », explique le créateur de Clair Obscur Expedition 33, avant de préciser le fond de sa pensée.

« Quand tu prépares un plan, que t’arrives à un combat, et que tout se passe un peu comme tu veux et que tu vois que toutes les pièces que t’as préparées pendant 50 heures de jeu avant s’imbriquent, que tout marche super bien et que tu défonces le boss en face, c’est ultra agréable parce que tu te sens intelligent, en fait ». Ce qui n’est pas forcément le cas dans des jeux plus orientés action à la Devil May Cry, selon Broche, où il affirme ne pas se sentir « particulièrement intelligent » mais plutôt « rapide des doigts ».

« Dans un jeu au tour par tour, c’est plus ton cerveau qui est récompensé », conclut finalement le créateur de Clair Obscur Expedition 33 à ce sujet. « C’est un peu des maths quoi. C’est juste t’assembles, tu mets des trucs ensemble, tu fais ta démonstration, t’arrives à la fin, c’est X = 2, c’est le bon résultat, tu défonces le boss, t’es content. Et j’aime ça », dit-il en rigolant. Un avis qui sera sans doute partagé par tous les gros fans de RPG, et notamment de franchises ayant popularisé le genre comme Final Fantasy et Persona.

Un jeu qui pourrait faire bouger les choses à l’avenir

D’ailleurs, rappelons si nécessaire qu’au-delà même d’avoir réussi à ouvrir les portes du genre à un plus large public avec Clair Obscur Expedition 33, Broche et son équipe ont aussi réussi l’exploit de se faire remarquer par certains des plus grands créateurs de RPG, comme Katsura Hashino (Persona) et Naoki Hamaguchi (Final Fantasy) par exemple. C’est même grâce au titre français que Square Enix pourrait, éventuellement, envisager de renouer davantage avec le tour par tour à l’avenir dans Final Fantasy. Ce qui est une bien belle consécration pour Broche.

Source : Konbini