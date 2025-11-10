Tandis que nous entrons désormais dans les dernières semaines de 2025, les grandes cérémonies vouées à récompenser les meilleures productions de l’année, elles, commencent tranquillement à pointer le bout de leur nez. Et si le regard des joueurs se tourne naturellement vers les Game Awards, d’autres événements, tels que les Grammy Awards par exemple, ne manquent pas non plus de retenir leur attention. Mais alors que la liste des nommés pour la prochaine édition vient tout juste de tomber, les fans de Clair Obscur Expedition 33 sont en colère.

Clair Obscur Expedition 33 snobbé aux Grammy Awards

En effet, comme le veut la tradition, la prestigieuse cérémonie musicale a finalement levé le voile sur l’ensemble des nommés pour sa 68ème édition, qui se tiendra le 1er février 2026 à Los Angeles. On y retrouve alors notamment deux catégories dédiées aux jeux vidéo, parmi lesquelles celle de la « Meilleure bande originale », où un titre comme Clair Obscur Expedition 33 était largement pressenti pour figurer. Mais il s’avère qu’il n’en est rien. Oui, contre toute attente, le RPG de Sandfall Interactive est tout simplement absent des Grammy Awards.

Parmi les nommés, on retrouve alors Pinar Toprak avec Avatar Frontiers of Pandora: Secrets of the Spires, Wilbert Roget avec Helldivers 2, Gordy Haab avec Indiana Jones et le Cercle Ancien, Cody Matthew Johnson & Wilbert Roget avec Star Wars Outlaws: Wild Card & A Pirate’s Fortune, et enfin Austin Wintory avec Sword of the Sea. Lorien Testard et Clair Obscur Expedition 33, de leur côté, repartent donc finalement bredouilles, et ce malgré le fait que Kepler ait bel et bien soumis leur candidature auprès des organisateurs des Grammy.

Autant dire qu’au vu du succès du jeu et de sa bande-son, en particulier aux États-Unis où Testard a déjà remporté un premier prix aux WSA Game Music Award, l’incompréhension est totale. D’autant plus qu’il ne s’agit pas de la seule catégorie dans laquelle Clair Obscur Expedition 33 a été snobbé. Car il s’avère que le titre avait également été soumis pour la catégorie « Meilleure chanson écrite pour un média visuel », où il n’a pas non plus été retenu. Cela dit, cette dernière ne comportant aucun jeu vidéo parmi les nommés, la pilule passe sans doute plus facilement.

© Sandfall Interactive / Kepler Interactive

L’incompréhension règne chez les fans

Quoi qu’il en soit, les fans de Clair Obscur Expedition 33 n’hésitent donc pas à partager leur incompréhension et leur colère sur les réseaux sociaux, surtout au vu de l’injustice que cela semble représenter. Car comme le soulignent certains, un titre comme Helldivers 2, par exemple, n’aurait pas dû être éligible si l’on se fie à la date de sortie initiale du jeu. Mais son arrivée sur Xbox Series au mois d’août 2025, et le fait que sa bande-son ait bénéficié d'une sortie en décalé, ont sans doute joué en sa faveur, au détriment de Clair Obscur Expedition 33... Dommage.

Source : Grammy Awards