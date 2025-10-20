Un peu en avance sur le planning, Clair Obscur Expedition 33 reçoit déjà un titre de GOTY 2025, le tout premier d'une longue série pour le jeu français acclamé ?

Il y a quelques jours, le fulgurant succès critique et commercial qu'est Clair Obscur Expedition 33 recevait déjà une première récompense prestigieuse à l'occasion des World Soundtrack Awards 2025, avec à très juste titre le prix de la « Meilleure Musique de Jeu Vidéo ». Dans le cadre d'une première cérémonie un peu en avance sur le reste visant à récompenser les meilleures jeux de 2025, il reçoit encore une pluie de prix, dont celui tant convoité du « Jeu de l'Année ».

Clair Obscur Expedition 33 au sommet de son art avec une première consécration au titre de GOTY 2025

Alors que de telles cérémonies arrivent généralement plutôt courant décembre, la Thaïlande a pris les devants en tenant son propre show similaire aux Game Awards à l'occasion de la Gamescom Asia ce weekend. Celle-ci proposait 16 titres à décerner, et Clair Obscur Expedition 33 a répondu présent dans de nombreuses catégories. Mieux encore qu'une nomination, le titre de Sandfall Interactive a ramené à la maison plusieurs trophées, dont le prestigieux titre de « Jeu de l'Année ».

Plus précisément, ce sont les quatre titres suivants que remporte le premier jeu du studio montpelliérain à l'occasion des Thailand Game Awards dans le cadre de la Gamescom Asia, et clairement pas n'importe lesquels :

Meilleur RPG

Meilleur Jeu PC/Console

Vote populaire

Jeu de l'Année 2025

Clair Obscur Expedition 33 est d'ailleurs le jeu le plus couvert de récompenses par la cérémonie des Game Awards thaïlandaise. Tous les autres jeux récompensés n'ont quant à eux reçu qu'une seule récompense. On peut par exemple citer Mario Kart World pour le Meilleur Jeu de Sport, Split Fiction pour le Meilleur Jeu Familial, Monster Hunter Wilds pour le Meilleur Jeu d'Action, Elden Ring Nightreign pour le Meilleur Jeu Multijoueur, Death Stranding 2 pour le Meilleur Jeu d'Action/Aventure, ou encore Resident Evil Requiem pour le Jeu le Plus Attendu.

Est-ce là un signe que Clair Obscur Expedition 33 va encore briller dans les prochaines cérémonies similaires et de nouveau remporter d'autres consécrations ultimes comme il l'a fait pour la Thaïlande ? L'avenir nous le dira, mais ça semble très bien parti pour.

© Gamescom Asia

Source : Gamescom Asia