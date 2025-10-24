Pour le patron de l’un des plus gros éditeurs du jeu vidéo, il n’y a absolument aucun doute : Clair Obscur Expedition 33 est l’un des meilleurs titres de cette année, et son GOTY 2025.

On peut le dire, l’année 2025 aura définitivement été un très bon cru en termes de sorties de jeux. De Split Fiction à Ghost of Yotei, en passant par Kingdom Come Deliverance 2, Donkey Kong Bananza, Hollow Knight Silksong, Hadès 2 ou encore Clair Obscur Expedition 33, nombreux sont les titres à avoir séduit les joueurs comme la critique. Tellement qu’à quelques semaines seulement des Game Awards, le nombre de prétendants potentiels au titre de GOTY n’a jamais été aussi élevé. Mais pour Phil Spencer, le choix est déjà tout trouvé.

Pour Phil Spencer, Clair Obscur Expedition 33 est le GOTY

En effet, à l’occasion du Tokyo Game Show 2025, nos confrères de chez Famitsu ont eu l’opportunité de s’entretenir avec le boss de Microsoft Gaming, qui est notamment revenu sur les nombreuses annonces faites par Xbox au cours du salon. Entre deux mots concernant OD, Ninja Gaiden 4 ou encore Forza Horizon 6, Spencer, que l’on sait être un gros joueur, a toutefois eu l’occasion de s’exprimer sur son titre préféré de l’année. Et à l’instar de beaucoup de monde, il s’agit sans trop de surprise de Clair Obscur Expedition 33.

« Je dirais que le jeu de l’année est Clair Obscur Expedition 33 », a-t-il tout simplement confié. Naturellement, c’est toutefois loin d’être le seul titre à avoir retenu son attention en cette année 2025. Spencer a par exemple évoqué son amour pour Hollow Knight Silksong, auquel il était en train de jouer au moment de l’interview, mais aussi pour Death Stranding 2: On the Beach. Côté Xbox, il cite également The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered et DOOM: The Dark Ages, dont il vante par ailleurs le succès sur PS5.

Cela vaut également pour Indiana Jones et le Cercle Ancien qui, selon Spencer, « se porte très bien d’un point de vue commercial ». Bref, à défaut de voir le business de Xbox fleurir comme il le voudrait, le boss de Microsoft Gaming n’a visiblement pas le temps de s’ennuyer en tant que joueur. Et cela fait donc une grande personnalité de plus à louer la qualité de Clair Obscur Expedition 33, qui a également été couvert d’éloges par des créateurs comme Neil Druckann (The Last of Us) et Hideo Kojima (Death Stranding) au cours des derniers mois.

