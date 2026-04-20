Le 24 avril prochain, Clair Obscur Expedition 33 fêtera l'anniversaire sa sortie. Une date symbolique s'il en est tant le AA du studio français Sandfall Interactive a connu une success story sans précédent. Du bouche-à-oreille, soutenu par le Xbox Game Pass, le nom du jeu est vite passé sur toutes les lèvres courant 2025. Une popularité grandissante doublée d'une réception critique et publique dithyrambique qui se confirme à nouveau au printemps 2026.

Encore une consécration pour Clair Obscur

Vendredi dernier, la sphère britannique du gaming vibrait au rythme de la cérémonie des BAFTA Games Awards. La 22ᵉ édition se tenait le 17 avril au soir, en direct du Queen Elizabeth Hall, à Londres. Bien qu'elle se soit tenue tardivement, elle est venue récompenser les jeux qui ont marqué l'année 2025. Forcément, Clair Obscur n'y a pas fait que de la figuration.

Dominant la cérémonie en amont avec 12 nominations, le jeu de Sandfall était évidemment l'un des favoris. Et de fait, il est reparti avec 3 prix, à égalité avec Dispatch, juste devant Ghost of Yotei et ses 2 trophées. Clair Obscur a ainsi remporté le prix du « Meilleur premier jeu », celui de la « Meilleure actrice » pour la performance de Jennifer English dans le rôle de Maëlle et, surtout, celui que tout le monde lui envie : le prix du « Jeu de l'année » (« Game of the year », ou GOTY).

Ainsi, Clair Obscur entre de nouveau dans l'histoire. Après Baldur's Gate 3, il devient le deuxième titre à être élu GOTY à l'occasion des 5 plus grandes cérémonies récompensant le gaming, à savoir les Game Awards, les Golden Joystick Awards, les DICE Awards, les Game Developers Choices Awards et, enfin, les BAFTA Games Awards.

Classements des jeux vidéo ayant reçu le plus de GOTY

Incontestablement, Clair Obscur est un jeu d'anthologie qui a marqué son temps et plus encore. Autant pour son écriture que sa direction artistique, en passant par un gameplay maîtrisé de bout en bout, il restera dans les mémoires. Et pour cause, il trône au sommet des jeux vidéo qui ont été élus le plus de fois « jeu de l'année » :

Clair Obscur Expedition 33 (2025) : 513 Elden Ring (2022) : 429 The Last of Us Part II (2020) : 326 Baldur's Gate 3 (2023) : 284 God of War (2018) : 194

Ce décompte a pu être possible grâce à l'investissement de nombreux internautes, notamment sur le forum Resetera. Depuis 2018, les membres recensent assidument les prix reçus par les jeux lors de chaque cérémonie chaque année. Bien sûr, on doit tout même noter que ces dernières années, de nouvelles cérémonies ont vu le jour et d'autres ont été plus médiatisées.

Il est donc plus probable de recevoir davantage de GOTY aujourd'hui qu'il y a quelques années. C'est également plus simple de recueillir les chiffres exactes. Mais cela ne retire absolument rien à la performance incroyable de Clair Obscur Expedition 33, a fortiori en tant que AA.