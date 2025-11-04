Alors que Clair Obscur Expedition 33 a déjà officiellement remporté un titre de GOTY aux Thailand Game Awards à l'occasion de la Gamescom Asia ; et que Naoki Hamaguchi, directeur de FF7 Rebirth, et Phil Spencer, patron de Xbox, le considèrent tous deux comme leur GOTY personnel, les paris sont littéralement en place pour les grandes cérémonies à venir visant à sacrer les plus grands jeux d'une année 2025 extrêmement riche en la matière. D'après un gros site de paris américains, le titre du studio montpelliérain Sandfall Interactive surpasse justement tout le monde en la matière.

Des paris qui donnent Clair Obscur Expedition 33 grand gagnant du GOTY 2025 absolu

2025 aura définitivement été une année forte du jeu vidéo, avec plusieurs grands titres qui ont de solides arguments pour recevoir la consécration ultime de GOTY dans les nombreuses cérémonies à venir. Outre Clair Obscur Expedition 33, la compétition est âpre avec notamment Hades 2, Hollow Knight Silksong, Split Fiction, Death Stranding 2, Ghost of Yotei et tant d'autres candidats potentiels.

Polymarket a littéralement ouvert les paris pour savoir qui parmi les jeux ci-dessus repartira avec le titre de GOTY 2025 à la cérémonie des Game Awards à venir le 11 décembre. Pour entrer dans la course, il faut lâcher un ticket d'entrée d'une valeur minimale de 82 cents. Et le résultat semble être sans appel pour les parieurs. Clair Obscur Expedition 33 rassemble en effet plus de 80% des paris, survolant complètement la concurrence. Extrêmement loin derrière, à l'heure où nous écrivons ces lignes, Hollow Knight Silksong est en deuxième position avec 8% des paris, Kingdom Come Deliverance 2 en troisième avec 3,4%, et Death Stranding 2 en quatrième avec 2,3%.

Ainsi, il y a actuellement sur Polymarket plus de 94 000 dollars en jeu dans le cas où Clair Obscur Expedition 33 remporte le titre de GOTY 2025 à la cérémonie de Geoff Keighley. Compte tenu de la cote nettement moins favorable de ses concurrents, les autres titres mentionnés ci-dessus ont quant à eux en moyenne environ 40 000 dollars à leurs noms. Si jamais le titre français ne remporte pas le titre, cela fera quoi qu'il en soit beaucoup de parieurs particulièrement déçus. Le pari à l'égard de Clair Obscur Expedition 33 est-il gagnant ? Rendez-vous le 11 décembre pour savoir s'il recevra bien la consécration ultime ou non.

Crédit : Polymarket

Source : Polymarket