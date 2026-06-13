Voilà maintenant plus d’un an que Clair Obscur Expedition 33 est sorti, et qu’il a contribué à faire briller le jeu vidéo français à l’international. Devenu un exemple à suivre pour de nombreux studios et créateurs dans l’industrie, le RPG de Sandfall Interactive continue régulièrement de faire parler de lui, quand bien même de nombreux autres jeux acclamés par la critique ont pu voir le jour depuis. Et en dépit du temps qui passe, cela semble bien parti pour continuer, en témoigne l’arrivée d’une nouvelle collection de goodies officiels inspirée du jeu.

De nouveaux goodies officiels Clair Obscur Expedition 33 annoncés

Proposée par la boutique Fangamer Europe, celle-ci offre notamment l’opportunité aux fans de Clair Obscur Expedition 33 de s’habiller aux couleurs du jeu, avec la mise à disposition d’un total de trois hauts. Cela comprend un t-shirt « Baguette Striped » qui, pour accompagner son nom déjà révélateur, s’orne d’un motif marinier bien de chez nous ; mais aussi un autre t-shirt baptisé « Fractured » et un débardeur « Expedition 60 ». Chacun étant respectivement vendu aux tarifs de 42€, 38€ et 34€, et disponible dès maintenant à la précommande.

Pour accompagner cela, Fangamer Europe propose également aux fans de Clair Obscur Expedition 33 une collection de pins, inspirés des personnages de Maelle, Verso et Monoco. Là encore, l’iconographie française y est alors largement représentée, chacun d’eux apparaissant fièrement baguette à la main ou dans le dos, avec son haut marinière et son béret rouge. Notons que chaque pins peut être acheté à l’unité au tarif de 14€, ou via un lot comprenant les trois ensemble avec une réduction de 2€ sur chacun d'eux pour l'occasion.

Enfin, pour les joueurs désireux d’afficher leur passion pour Clair Obscur Expedition 33 en toutes circonstances, un porte-clé « Whee Whoo Spinning » est finalement disponible au tarif de 16€. Précisons encore une fois que tous les articles ne sont pour l’heure disponibles qu’à la précommande, et que Fangamer Europe estime l’envoi des différents produits aux alentours d’octobre 2026. Il faudra donc faire preuve d’un peu de patience avant de pouvoir afficher davantage votre amour pour le titre de Sandfall, dont l’impact continue largement de se faire ressentir.

Source : Fangamer Europe