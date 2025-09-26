Clair Obscur Expedition 33 enchaîne les excellentes nouvelles depuis sa sortie en fanfare, avec cette fois une annonce qui va plaire à des milliers de joueurs.

Cela fait seulement quatre mois que Clair Obscur Expedition 33 est sorti sur PC, PS5 et Xbox Series, mais le premier jeu du studio montpelliérain Sandfall Interactive a déjà marqué son monde. Une tournée mondiale mettant en lumière sa sublime bande-son se prépare en effet déjà, ainsi que de nouveaux projets autour de la licence, que cela prenne la forme de DLC ou d'une suite. En attendant tout cela, une importante communauté de joueur a tout récemment eu droit à une belle nouvelle.

Clair Obscur Expedition 33 joue maintenant sur un nouveau tableau

À son lancement, Clair Obscur Expedition 33 est arrivé sur de nombreuses plateformes, dont les consoles PS5 et Xbox Series, le Xbox Game Pass, et enfin sur PC via Steam et l'Epic Games Store. Il lui en manque toutefois quelques-unes pour compléter son tableau, dont la Nintendo Switch 2. Sur ce point, Sandfall Interactive ne peut toutefois rien promettre pour l'instant, la faute probablement à l'absence d'un kit de développement pour en assurer le portage.

En attendant une éventuelle arrivée de Clair Obscur Expedition 33 sur la dernière console hybride de Big N, c'est les joueurs PC qui ont été récemment gâtés. Après Steam et l'Epic Games Store, le titre est en effet disponible dès maintenant sur GOG, la plateforme de CD Projekt RED. Pour rappel, il s'agit d'une boutique qui assure notamment l'absence totale de DRM sur les jeux qu'elle vend. Celle-ci a annoncé la bonne nouvelle en célébration de ses 17 ans de bons et loyaux services, avec en prime des Soldes Anniversaire.

Cela signifie donc que faire l'acquisition de Clair Obscur Expedition 33 sur GOG vous assure que le jeu vous appartiendra quoi qu'il arrive, tant qu'il existe sur un espace de stockage. Vous pourrez ainsi le transférer d'un PC à l'autre, même hors connexion ou en l'absence de serveurs disponibles. Un geste des plus profitables aux consommateurs, en somme.

Source : GOG sur X.com