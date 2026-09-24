Après des tournées de concerts, Clair Obscur Expedition 33 annonce une nouvelle belle surprise gratuite notamment à ses fans français avec un autre événement mettant en avant sa dimension artistique.

Quelques semaines après un encore de A Painted Symphony, Clair Obscur Expedition 33 quitte à nouveau sa toile pour s'inviter dans notre monde réel avec cette fois une exposition baptisée « La Toile aux Rêves », qui se tiendra gratuitement du 6 octobre au 6 novembre 2026 à Montpellier. Voici ce qu'il faut savoir à propos de ce nouvel événement pour le chef d'œuvre acclamé du studio français Sandfall Interactive.

Clair Obscur Expedition 33 annonce l'exposition gratuite La Toile aux Rêves à Montpellier à partir du 6 octobre 2026

Après la sublime musique de Clair Obscur Expedition 33, place cette fois à une exposition mettant en avant la partie visuelle tout aussi inspirante de la direction artistique du titre de Sandfall Interactive. Du 6 octobre au 6 novembre 2026, le public pourra ainsi participer gratuitement à l'exposition « La toile aux rêves » au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville de Montpellier.

L'exposition « Clair Obscur Expedition 33 : La Toile aux Rêves » est le fuit d'une collaboration entre la ville de Montpellier, Sandfall Interactive et Pix'n Love, partenaire de l'événement. Celle-ci permettra donc au public de prétendre pendant un instant rejoindre la fameuse Expedition 33 comprenant notamment Gustave, Maelle, Lune et Sciel à travers une sélection des superbes œuvres provenant du jeu, avec Macq Marine, autrice de l'artbook officiel du titre, en guise de commissaire de l'exposition.

Comment participer à l'exposition gratuite et tenter de remporter un artbook officiel dédicacé en prime ?

L'exposition « Clair Obscur Expedition 33 : La Toile aux Rêves » sera pour rappel gratuite et se tiendra donc à l'Hôtel de Ville de Montpellier du 6 octobre au 6 novembre 2026, aux horaires suivants :

Lundi : 8h30 à 17h30

Mardi : 8h30 à 17h30

Mercredi : 8h30 à 17h30

Jeudi : 10h à 19h

Vendredi : 8h30 à 17h30

À noter que les visiteurs de l’exposition pourront également participer à un jeu concours permettant de tenter de gagner un exemplaire dédicacé de l’artbook officiel « L’Art de Clair Obscur: Expedition 33 – Pour ceux qui viendront après », publié en décembre 2025 par Pix'n Love, partenaire de l'exposition. La participation à ce jeu-concours se fera via un formulaire, avec une période annoncée du 5 octobre au 13 novembre 2026.

Source : Éditions Pix'n Love