Clair Obscur Expedition 33, peint par le studio français Sandfall Interactive, a définitivement fait tourner de nombreuses têtes. Ce notamment grâce à des combats au tour par tour typés J-RPG dynamiques à base d'esquives et de parades parfaites, s'inspirant ainsi de grands noms du genre comme Mario RPG ou Lost Odyssey, permettant ainsi de faire toute l'aventure sans prendre un seul dégât. Une prouesse qui n'est en soi pas donnée à tout le monde. Mais ce joueur est allé totalement à contre-courant de tout cela, et qui plus est en mode Expert.

Une run de Clair Obscur Expedition 33 qui verse dans l'impressionisme

Pour beaucoup de joueurs potentiellement allergiques aux combats au tour par tour des J-RPG à l'ancienne, Clair Obscur Expedition 33 était l'occasion de les séduire. Ce grâce à une mise en scène spectaculaire, et surtout moins de passivité lorsque c'est au tour des ennemis d'attaquer via un système d'esquives et de parades parfaites. On a ainsi vu depuis la sortie du jeu divers exemples de parties réalisées sans jamais prendre un seul dégât, dans une démonstration de talent qui fait toujours son petit effet.

Et puis nous avons tout récemment eu droit à une totale contre-performance de la part du YouTubeur ymfah. Celui-ci a en effet décidé de totalement faire fi de ces mécaniques qui ont plu à tant de joueurs, en réalisant une run de Clair Obscur Expedition 33« all-hit ». C'est-à-dire en n'utilisant jamais une seule fois la parade ou l'esquive. Plus fort encore, il a réalisé cet exploit impressionniste en difficulté Expert. Il ne s'est d'ailleurs pas contenté de finir l'histoire principale dans ces conditions, car a également battu le boss le plus difficile du jeu, qui inflige pourtant des dégâts titanesques au début de son effroyable seconde phase.

Le YouTubeur a toutefois dû skipper le combat contre Eveque, celui-ci infligeant beaucoup trop de dégâts au début de la partie pour rendre une run « all-hit » de Clair Obscur Expedition 33 réalisable. Il a dû pour cela procéder à un « out of bounds » pour continuer l'aventure sans avoir à affronter ce boss normalement obligatoire. Ensuite, il est allé farmer de l'expérience pour maximiser en priorité la Vitalité à la montée de niveau de ses personnages, de meilleures armes, ainsi que des pictos pour augmenter la survivabilité de son groupe. Vous pouvez constater de tout cela dans la longue vidéo ci-dessous.

Source : ymfah sur YouTube