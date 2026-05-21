Voilà maintenant plus d’un an que Clair Obscur Expedition 33 est sorti et pourtant, le titre de Sandfall Interactive continue régulièrement de faire la une de l’actualité. Non pas parce que des nouveautés arrivent, le studio étant désormais à l’œuvre sur son prochain projet, mais parce que les répercussions de son succès continuent d’être scrutées et vantées par de nombreuses personnalités de l’industrie. Et après le directeur de FF7 Rebirth, c’est désormais au tour d’un développeur de Diablo 4 d’ériger Clair Obscur Expedition 33 en tant « qu’excellent exemple ».

Pour ce développeur de Diablo 4, Clair Obscur Expedition 33 est un exemple pour l'industrie

Présent à la conférence Digital Dragons de 2026, Marcin Undak, ingénieur moteur en chef chez Blizzard, est en effet revenu sur les coulisses de la production des jeux AAA à notre époque, en soulignant notamment à quel point il est important pour lui que les studios recrutent aussi bien des vétérans que des débutants dans leurs rangs. « Les meilleures équipes possèdent tous les niveaux d’ancienneté » a-t-il assuré, en soutien aux propos d’un artiste indépendant regrettant que des studios comme CD Projekt RED n’ouvrent que peu de postes pour des juniors.

« Parce que quand on a que des développeurs seniors et principaux, ces personnes sont généralement en poste depuis longtemps. Et elles sont très compétentes dans leur travail, mais elles ne sont peut-être pas aussi enthousiastes que les jeunes recrues » estime Undak, en ajoutant qu’elles représentent aussi un bon moyen « d’apporter de nouvelles idées ». « Je pense que récemment, Clair Obscur Expedition 33 s’est avéré être un excellent exemple de ce qu’une équipe de jeunes passionnées est capable d'accomplir ».

Car comme révélé par Michel Nora, concepteur en chef sur le projet, plus tôt cette année, le fait est que le titre de Sandfall n’a pas seulement été développé par une équipe réduite. Il a aussi été conçu par une équipe composée de nombreux débutants qui « n’avaient aucune idée de la manière dont un studio devait être géré, ni même de la manière dont un jeu devait être créé ». Cela s’est toutefois avéré être un véritable atout pour Clair Obscur Expedition 33, dans le sens où « ils ont apporté de nouvelles idées qui se sont révélées très précieuses pour la suite du projet ».

L'équipe de Sandfall Interactive célébrant le premier anniversaire du jeu

Un sujet encore délicat

Avec de tels propos, le développeur de Diablo 4 ne pourrait ainsi pas mieux taper dans le mille, même s’il a parfaitement conscience que cela reste un sujet encore très compliqué au sein de l’industrie. Encore plus à une époque où les jeux sont de plus en plus longs à concevoir, ce qui tend à pousser les studios à privilégier les développeurs les plus accomplis, et même à mettre la barre « vraiment haute » pour les débutants. Mais qui sait ? Peut-être le succès de Clair Obscur Expedition 33 parviendra-t-il, là encore, à faire évoluer les mentalités sur la question.

Source : GamesRadar+