Disponible depuis le 24 avril dernier, Clair Obscur: Expedition 33 est actuellement sur toutes les lèvres. Il faut dire que le studio français derrière la création du jeu, Sandfall Interactive, a donné vie à un véritable phénomène. Félicité par Emmanuel Macron en personne pour son travail, le studio a d’ailleurs fièrement annoncé cette semaine avoir atteint le très beau palier des deux millions d’exemplaires vendus en l’espace de neuf jours. Face à un tel succès, une question revient alors inévitablement : peut-on s’attendre à un ou plusieurs DLC à l’avenir ?

Des DLC en approche pour Clair Obscur: Expedition 33 ?

Si vous avez suivi l’actualité ces derniers jours, vous avez probablement vu passer l’information selon laquelle il s’agissait d’une possibilité. La source ? La scénariste du jeu en personne, Jennifer Svedberg-Yen, qui répondait ceci à un internaute sur Instagram : « Nous avons toujours dit que s'il y avait un fort désir de la part des joueurs, nous aimerions faire quelque chose en plus, et sur la base des réponses jusqu'à présent, je dirais que les chances sont bonnes ». Mais il apparaît finalement qu’il ne faut pas trop prendre cela pour argent comptant.

Et pour cause, interrogés à ce sujet lors d’une interview pour The Washington Post, Guillaume Broche et Tom Guillermin, fondateurs du studio, ont tenu à remettre les choses au clair. Selon eux, absolument rien n’est au programme pour l’instant. À vrai dire, l’équipe se concentre surtout sur les améliorations qui peuvent être apportées au titre, ce qui semble d’ores et déjà leur demander beaucoup d’énergie. « Nous sommes vidés. Nous sommes tous dans le jeu, il ne reste plus rien » a notamment déclaré Broche un peu plus loin dans l’interview.

Qui vivra verra

De son côté, Svedberg-Yen aurait quant à elle assuré que ses propos avaient été sortis de leur contexte, et qu’elle ne faisait pas forcément référence à l’arrivée de futures extensions. Dans l’immédiat, il est donc plus sage de ne pas trop en attendre de la part de Sandfall qui, rappelons-le, reste une petite équipe composée d’une trentaine de développeurs seulement. Cela étant, ce ne serait pas non plus la première fois qu’un studio dément une information avant de revenir dessus plus tard. On verra bien, donc, ce que l’avenir de Clair Obscur nous réserve réellement.

Source : The Washington Post