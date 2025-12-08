Sandfall Interactive n'en revient toujours pas du succès de Clair Obscur Expedition 33, son tout premier jeu. Pourrait-il réserver une très belle surprise aux joueurs pour les remercier de leur enthousiasme ?

Nul ne se serait douté qu'une telle réussite soit possible. Clair Obscur Expedition 33 est un véritable raz-de-marée que rien ne semble pouvoir arrêter. Depuis sa sortie en avril 2025, le jeu de Sandfall Interactive connaît un engouement unanime. Alors, à l'approche de la grande cérémonie des Game Awards cette semaine, beaucoup s'attendent à ce qu'il reparte avec de nombreux prix, dont celui de « Jeu de l'année ». Mais le studio aurait-il une annonce toute particulière pour cette soirée ? Il a peut-être déjà laissé échapper un indice...

Clair Obscur pourrait faire un retour en force

À peine sorti, une question revenait déjà en boucle sur toutes les lèvres : Clair Obscur Expedition 33 aura-t-il droit à du contenu supplémentaire ? Que ce soit une suite ou un DLC, le public en voulait plus, c'est incontestable. Or, les équipes se sont très tôt montrées favorables à cette idée, à certaines conditions néanmoins. Le fait est d'abord qu'il leur fallait l'énergie pour se remettre au travail, mais aussi ressentir le « désir des joueurs » comme l'avait exprimé la scénariste Jennifer Svedberg-Yen.

Huit mois plus tard, l'idée de nouveaux contenus a fait son chemin dans la tête des développeurs. Clair Obscur a déjà eu droit à un DLC musical. Mais ce ne serait pas terminé. Sandfall annonçait en octobre dernier que des niveaux et boss supplémentaires feraient leur apparition dans le jeu au travers d'une future grosse mise à jour. Pas de date encore de dévoilée, mais ça ne saurait tarder.

En effet, un post récent du studio sur le compte X officiel de Clair Obscur a enflammé la toile. Il s'agit d'une capture de Maëlle faisant face au fameux manoir dont vous pouvez ouvrir les portes une à une au fil de votre exploration. Or, le bâtiment Dessendre n'a peut-être pas encore révélé tous ses secrets. Le studio pourrait bien préparer quelque chose de neuf dans ce lieu déjà iconique et quoi de mieux que les Game Awards 2025 pour l'annoncer ? Du moins, c'est ce qu'on espère après cette publication qui donne déjà envie aux fans.