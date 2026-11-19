En toute discrétion, l’un des talents qui a grandement contribué à façonner l’identité et le succès de Clair Obscur Expedition 33 a annoncé son départ du studio.

Coup de théâtre pour les fans de Clair Obscur Expedition 33. Alors que le RPG au tour par tour de Sandall Interactive a récolté toutes les récompenses et continue de faire parler de lui plus d’un an après son lancement, l’une des figures du jeu, qui a largement contribué à façonner son identité narrative a désormais quitté le navire en toute discrétion. Jennifer Svedberg-Yen, directrice narrative du jeu, a confirmé son départ du studio après avoir remporté un BAFTA.

Clair Obscur Expedition 33 perd sa plume

Interrogée par GamesBeat sur sa situation au sein de Sandfall Interactive, la scénariste a annoncé le couperet. « Non, j’ai quitté Sandfall en juillet, après avoir terminé certaines choses pour Expedition. Nos chemins se sont séparés ». Autrement dit , la collaboration s’est achevée en juillet dernier, sans doute après avoir terminé d’écrire les contenus déployés dans la mise à jour de Clair Obscur Expedition 33 lancée en décembre dernier. Une annonce qui interpelle forcément les fans du jeu et soulève quelques questions sur l’avenir de la franchise, elle qui avait largement contribué au scénario et à l’écriture des personnages.

Selon les informations de Gautoz, journaliste d’Origami, ce départ serait motivé par une « fâcherie », suite à des « différends créatifs », affirme-t-il sur Bluesky. Ce qui, aux yeux des joueurs, est encore moins rassurant pour l’après Clair Obscur Expedition 33, encore bien mystérieux. Pour toute information, Guillaume Broche avait expliqué que le studio allait « continuer de faire ce qu’il aime » et que le prochain projet du studio pourrait être assez différent de ce à quoi les joueurs s’attendent.

Jennifer Svedberg-Yen

Des projets d'avenir pour aider les petits studios

Quant à Jennifer Svedberg-Yen, si son aventure se fera désormais loin des sentiers de Sandfall et de l'après Clair Obscur, elle ne compte pas pour autant raccrocher sa plume. La scénariste souhaite désormais se consacrer à « mes propres projets, mes propres histoires », tout en travaillant sur une initiative ambitieuse : la création d’un fonds d’investissement destiné aux jeunes talents de l’écriture vidéoludique. Cela permettrait d’aider les petits studios à financer leurs premières démos jouables et à convaincre les éditeurs. Elle résume finalement ce cercle vicieux auquel sont confrontés de nombreux créateurs. « Pour obtenir des fonds auprès des éditeurs, il faut une démo, mais pour créer une démo, il faut de l’argent. »

Forte de son expérience dans la finance et dans le développement de jeux narratifs, autres que Clair Obscur Expedition 33, elle souhaite également accompagner les studios dans l’intégration de la narration au cœur de leurs processus de création. « Ce que je ressens le plus à l’approche de 2027, c’est que je veux aider », explique-t-elle.

Reste maintenant à savoir ce que ce départ signifiera pour la suite de Clair Obscur. Le studio a déjà indiqué que l’aventure ne s’arrêterait pas avec Expedition 33. Sandfall Interactive souhaite cependant rester fidèle à sa propre vision, plutôt que de chercher systématiquement à satisfaire les attentes des fans. Comme le rappelle Svedberg-Yen, vouloir plaire à tout le monde peut finir par faire perdre « l’essence même de ce qui fait la force d’une œuvre. »

Source : GamesBeat