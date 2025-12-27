Clair Obscur Expedition 33 a connu un retentissant triomphe entre autres aux Golden Joysticks et aux Game Awards 2025. Ce notamment grâce à ses personnages aussi bien écrits que designés, son doublage excellent, son scénario captivant et son souci du détail sont autant de raisons qui font de ce RPG de Sandfall Interactive un jeu générationnel, malgré la controverse qui l'entoure depuis quelques jours. Même si mois après sa sortie, son univers fascinant cache encore des secrets, dont un particulièrement macabre récemment découvert. Pour en parler, il nous faudra toutefois SPOILER une partie du jeu. Ne poursuivez donc pas l'expédition si vous n'y avez pas encore joué.

Une macabre découverte dans Clair Obscur Expedition 33

Le Champ de Bataille Oublié est l'un des lieux les plus marquants de Clair Obscur : Expedition 33. Très chargé d'un point de vue narratif, il a également marqué les joueurs en étant jonché des cadavres des précédents expéditionnaires. Les expéditions 57 et 41 ont toutes deux perdu espoir en le parcourant, l'expédition 41 décidant de s'affronter pour abattre le plus de Nevrons possible. Ce lieu est également un lieu particulièrement traumatisant pour l'Expédition 33, comme beaucoup de joueurs peuvent en attester.

La zone jouit d'une certaine réputation pour sa dangerosité. Sa cinématique d'introduction montre un Névron colossal patrouillant les lieux, et c'est justement lui qui recèle un secret aussi fascinant qu'horrifiant. Le Dualiste est en effet un boss majeur du Champ de Bataille Oublié et l'un des plus marquants de Clair Obscur Expedition 33. C'est aussi le responsable des montagnes de cadavres qui jonchent les lieux. À l'instar de nombreux Nevrons, ses véritables intentions restent un mystère, mais sa cape pourrait bien en révéler quelques-unes.

Remarquée par l'utilisateur Blubbpaule sur Reddit grâce au mode Photo récemment ajouté au jeu, la cape du Dualiste est en effet confectionnée à partir des drapeaux des expéditionnaires précédents qui ont péri dans la zone. C'est le signe que ce boss tue par pur plaisir et collectionne les trophées de ses victimes. Il est sans conteste l'un des tueurs les plus prolifiques de Clair Obscur Expedition 33, si l'on en juge par le nombre de corps qui l'entourent et par la mare de sang dans laquelle l'Expédition 33 s'engouffre pour lui faire face dans un combat de boss dantesque, tant dans la forme qu'au niveau d'un thème musical intimidant au possible.

