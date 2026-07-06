Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, l’IA fait aujourd’hui irrémédiablement partie de l’industrie du jeu vidéo. En effet, cette nouvelle technologie a beau continuer à faire l’objet de vives polémiques auprès des joueurs, cela n’empêche pas de plus en plus de studios de recourir à son utilisation, qui peut avoir des avantages certains si l’on en croit certaines compagnies. Mais même parmi elles, des craintes subsistent tout de même, en témoignent par exemple les récents propos du créateur de Clair Obscur Expedition 33 sur le sujet.

Le créateur de Clair Obscur Expedition 33 s’exprime sur l’IA

Interrogé par Konbini à l’occasion de son passage très remarqué dans le Jeux Vidéo Club, Guillaume Broche a effectivement reconnu que Sandfall Interactive faisait partie des studios ayant parfois recours à l’IA, excepté pour tout ce qui touche à la partie créative du boulot. « Je trouve que ça prend un peu la joie de faire les trucs créatifs », a-t-il déclaré. « On a tellement kiffé faire notre premier jeu qu’on va faire pareil. Les artistes qui sont chez Sandfall adorent dessiner, ils aiment faire la 3D, donc on continue », assure le créateur de Clair Obscur Expedition 33.

Ce qui ne les empêche pas, en parallèle, de s’en servir pour des tâches administratives ou encore la programmation ; même si cela n’efface pas pour autant la peur que ressent Broche vis-à-vis de la démocratisation de cette technologie. « Je pense que tout le monde a un peu peur, quand même, de vers où ça peut évoluer », reconnaît le boss de Sandfall. « La vidéo déjà ça fait peur de [voir] tout ce qui est en train de se passer, des trucs qui tiennent de mieux en mieux. Les jeux vidéo on est encore un peu protégés du fait que techniquement, c’est quand même autre chose ».

« Mais ça va arriver un jour, je pense, de pouvoir cracher un jeu en cinq secondes avec un prompt », renchérit Broche. « Est-ce que ça sera un bon jeu ? J’espère que non. Mais je pense que tout le monde se posait la question de dire que ça fait un peu peur. Mais en tout cas, pour le moment, nous, et c’est là aussi que je suis content d’être arrivé avant, on est un studio qui est sécurisé », assure le créateur de Clair Obscur Expedition 33. « Donc même si on ne fait pas les choses de manière optimale, on s’en fout ».

Un futur abordé avec sérénité

Voilà qui devrait permettre de rassurer les fans du travail de Sandfall, actuellement à l’œuvre sur son prochain projet depuis quelques mois. Quel est-il ? C’est encore la grande inconnue pour le moment. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que l’équipe l’aborde avec une grande sérénité, et se refuse à céder sous la pression du succès de Clair Obscur Expedition 33. « On va faire des jeux qui nous kiffer. Si ça suit, tant mieux, si ça ne suit pas, tant pis », a notamment déclaré Broche à ce sujet au micro de Konbini. « Peut-être que ça ne va pas plaire… C’est la vie ».

Source : Konbini