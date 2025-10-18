Depuis l’annonce de la future mise à jour de Clair Obscur Expedition 33, le RPG de Sandfall Interactive se retrouve de nouveau sous le feu des projecteurs. En effet, alors que les créateurs du jeu s’apprêtent à prolonger l’expérience des joueurs avec l’arrivée de nouveaux contenus, ils en profitent également pour se livrer au jeu des questions-réponses auprès de nombreux médias, qui nous permettent alors d’en découvrir davantage sur les coulisses du projet. Ce fut notamment l’occasion pour Sandfall de répondre à l’une des questions les plus posées par les fans.

L’un des plus grands mystères de Clair Obscur Expedition 33 résolu

En effet, si vous faites partie de ces joueurs ayant réussi à aller jusqu’au bout de l’aventure, alors vous n’êtes probablement pas sans savoir que Clair Obscur Expedition 33 possède deux fins différentes. Dès lors, une question s’est donc naturellement très vite posée au sein de la communauté : laquelle doit être considérée comme étant canon ? « Beaucoup de personnes me le demandent », s’est amusée Jennifer Svedberg-Yen à ce sujet sur la chaîne de Lits Play. La réponse de la scénariste, toutefois, risque sans aucun doute de vous surprendre.

« Il n’y a pas de fin correcte » a-t-elle en effet assuré. « Il n’y a pas de fin canon. Il n’y a pas de fin officielle choisie par Sandfall [pour Clair Obscur Expedition 33]. Les deux fins sont là pour une raison. Nous les avons incluses pour une raison. Elles ont été pensées d’une façon très particulière. Aucune n’est parfaite. Toutes les deux sont déchirantes à leur façon. Les deux ont des aspects qui vous rendent heureux, et des aspects qui vous font dire : ‘Ok, je veux une fin heureuse pour ces personnages’ » explique la scénariste de Sandfall.

« Mais toutes les deux ont aussi leur propre prix. Et c’est un reflet de la réalité, vous savez. Souvent, le bonheur des gens vient avec un certain prix. Les choses sont rarement parfaites. Et je pense que nous avons vraiment essayé de montrer les deux côtés de l’histoire ». C’était d’ailleurs l’un des aspects recherchés par les créateurs de Clair Obscur Expedition 33 dès le départ. « Nous ne voulions pas raconter une histoire qui se contente d’opposer le bien et le mal » révèle Svedberg-Yen. Le studio voulait de la nuance, de l’ambiguïté, et de la confrontation de points de vue.

Le choix vous appartient

Vous l’aurez compris, donc, la fin de Clair Obscur Expedition 33 ne dépendra finalement que de vous, et de celle que vous décidez de considérer comme étant canon. En tout cas jusqu’à ce que le studio ne décide d’offrir une suite au jeu qui, à l’instar de nombreux autres avant lui, pourrait alors privilégier une fin plutôt qu’une autre selon les besoins du scénario. Cela dit, des titres comme Life is Strange: Double Exposure nous ont prouvé qu’il était parfois possible de faire sans, ce qui pourrait aussi très bien être la voie choisie par Sandfall. L’avenir nous le dira.

Source : Lits Play