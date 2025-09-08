Pour rappel, Sandfall Interactive annonçait la semaine dernière que la magistrale bande-son de Clair Obscur Expedition 33 aurait bientôt droit à une tournée de concerts, d'abord en France, puis à travers le monde. Il n'était alors pas question de dates plus précises, mais il n'a finalement pas fallu attendre bien longtemps pour avoir un premier tableau des réjouissances à venir.

Grâce à l'exceptionnel travail de Lorien Testard et Alice Duport-Percier, la bande-son de Clair Obscur Expedition 33 figure largement parmi les meilleures œuvres musicales vidéoludiques de l'année, voire même au-delà, et n'a clairement pas à rougir de compositions plus « classiques ». Sandfall Interactive avait bien conscience de l'énorme engouement, entre autres, autour de la musique de son titre, et entend la mettre à l'honneur comme il se doit via une tournée de concerts, baptisée forte justement « Une Symphonie Peinte ». Ce grâce au producteur indépendant Bleu Citron et aux Soudaines, une structure de production artistique et technique, le tout joué et orchestré par Curieux.

Ainsi, la bande-son de Clair Obscur Expedition 33 va régaler les oreilles de son public en direct, via plusieurs dates en France désormais officiellement connues. Sandfall Interactive nous donne en effet rendez-vous aux dates suivantes pour assister au concert :

25 octobre 2025 à l'Amphithéâtre 3000 à Lyon

29 et 10 octobre 2025 à la Salle Pleyel à Paris

31 octobre 2025 au Corum à Montpellier

Si vous comptez assister à l'une des représentation de cette « Symphonie Peinte », la billetterie s'ouvrira demain, le 9 septembre 2025, à partir de 10 heures du matin chez nous, via ce lien sur francebillet.com. Il ne faudra probablement pas traîner pour réserver vos places. Sandfall Interactive précise enfin que la tournée dédiée à Clair Obscur Expedition 33 s'ouvrira plus tard à d'autres dates, et notamment à l'international, courant 2026.

