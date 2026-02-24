Deux mois après la dernière mise à jour, les créateurs de Clair Obscur Expedition 33 nous emmènent dans les coulisses de la création de l’une de ses nouveautés : le Mode Photo.

Après avoir véritablement dominé l’actualité pendant des mois, Clair Obscur Expedition 33 se fait aujourd’hui de plus en plus discret. Il faut dire que maintenant que la dernière mise à jour est passée et que les cérémonies de fin d’année sont derrière nous, de plus en plus de joueurs se tournent vers les nombreuses sorties qui nous attendent en cette année 2026. Mais pour Sandfall Interactive, cette période d’accalmie représente néanmoins une opportunité de revenir sur les coulisses de la production du jeu. Et plus particulièrement de son Mode Photo.

Dans les coulisses du Mode Photo de Clair Obscur Expedition 33

En effet, à l’occasion de sa dernière mise à jour déployée courant décembre, Clair Obscur Expedition 33 a finalement accueilli cette fonctionnalité particulièrement prisée par des millions de joueurs dans le monde. Des joueurs qui, depuis, inondent alors les réseaux sociaux de leurs plus beaux clichés, montrant toute la beauté de l’univers mis en place par Sandfall. Mais comme le révèle le studio montpelliérain dans un récent article de blog, développer cette nouvelle fonctionnalité n’aura pas toujours été de tout repos.

« Ce qui est amusant, c’est que l’équipe en charge du développement du Mode Photo n’a pas l’habitude d’utiliser cette fonctionnalité dans les autres jeux » explique par exemple Vincent Constantin-Turki, producteur de Clair Obscur Expedition 33. « C’est pourquoi nous avons décidé de collaborer avec Shinobi. Il nous a aidé à concevoir un Mode Photo qui trouverait véritablement écho auprès des joueurs ». Pour ce faire, Sandfall a donc fait en sorte de nous donner « autant de liberté que possible », afin que chacun puisse exprimer sa créativité comme il l’entend.





Des bugs, de l’humour, mais surtout beaucoup de liberté

Un processus qui, comme le révèlent certains membres de l’équipe, a néanmoins donné lieu à « des problèmes inattendus et parfois assez marrants ». « L’un des plus drôles, mais aussi des plus graves, concernait les personnages dont la tête ou le torse pouvaient se déplacer ou se déformer à l’ouverture du Mode Photo s’ils n’avaient pas été visibles à l’écran pendant un certain temps au cours de l’exploration » révèle par exemple Naja Dalmagne, coordinatrice QA sur le développement de Clair Obscur Expedition 33.

À Shinobi, qui a fait office de consultant sur le Mode Photo, de vanter ensuite la façon dont celui-ci permet aux joueurs de « capturer des détails invisibles », que ce soit en accédant plus directement à des éléments difficilement accessibles, ou en allant voir ce qui peut bien se passer hors-champ durant les cinématiques. Spoiler : toutes sortes de bizarreries comme on les aime, en témoignent notamment les photos partagées par Florian Torres, programmeur de gameplay chez Sandfall.

Et c’est sans compter, bien sûr, sur tous les réglages mis en place par le studio, qui donnent alors directement les clés à la communauté pour mettre en scène des clichés aussi inattendus qu’hilarants. Parce qu’après tout, il faut bien savoir s’amuser aussi. « Merci pour tous vos retours et vos appréciations sur cette fonctionnalité. Nous avons pris beaucoup de plaisir à la faire, et encore plus à vous voir l’utiliser » concluent alors les créateurs de Clair Obscur Expedition 33. Et pour fêter cela, on vous laisse sur un dernier cliché, toujours made in Sandfall.

Source : Sandfall Interactive