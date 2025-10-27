Le phénomène français Clair Obscur Expedition 33 a fait des petits depuis sa sortie en avril dernier. Il a même dépassé la seule sphère vidéoludique, alors qu'une adaptation au cinéma est à l'étude, et qu'une tournée mondiale a commencé en France, avec une première date ce samedi 25 octobre à Lyon. Tandis que Sandfall Interactive réfléchit déjà à un nouveau jeu dans son univers à part, une interview des compositeurs de la bande-son auprès de l'Agence France-Presse nous annonce justement une belle nouvelle d'ici là.

Une annonce pour Clair Obscur Expedition 33 qui sonne comme de la musique aux oreilles

Avec sa petite équipe d'une trentaine de personnes, en plus de quelques sous-traitants externes, le studio français Sandfall Interactive a définitivement fait sensation avec Clair Obscur Expedition 33. Avant la frénésie de cérémonie visant à célébrer les meilleurs jeux de l'année, le titre a déjà raflé de nombreuses récompenses, dont un titre de GOTY aux Thailand Game Awards 2025, ainsi que plusieurs prix pour sa bande-son magistrale composée par Lorien Testard et Alice Duport-Percier.

Alors que la tournée de conerts « Une Symphonie Peinte » visant à célébrer les superbes musiques de Clair Obscur Expedition 33 va cette semaine aller se produire à Paris et Montpellier dans les prochains jours (respectivement le 29 et 31 octobre), les deux compositeurs ont participé à une interview auprès d'Agence France Presse. Dans celle-ci, ils confient que, en parallèle d'un nouveau jeu pour le bien de la licence, son studio travaillerait sur « du contenu additionnel » pour le présent titre. On aperçoit également à ce moment-là de l'interview via la vidéo ci-dessous la partition d'une musique pas encore présente dans le jeu : « Lune et Sciel ».

Clair Obscur Expedition 33 devrait donc bientôt accueillir du nouveau contenu additionnel, ainsi que de nouveaux morceaux dans sa bande-son pour l'accompagner. Que cela prenne la forme d'une mise à jour ou d'un DLC plus conséquent, il va falloir attendre encore un peu pour en avoir la confirmation. Quoi qu'il en soit, Sandfall Interactive est loin d'avoir fini de nous faire voyager à travers son univers si particulier qui a marqué plus de 5 millions de joueurs à travers le monde depuis sa sortie il y a six petits mois.

Source : Agence France-Presse sur X.com