Depuis sa sortie fin avril dernier, Clair Obscur Expedition 33 a définitivement transcendé son simple statut de jeu vidéo, pour se placer comme un véritable phénomène culturel, même à l'international. Tel est notamment le cas de sa somptueuse bande-son par Lorien Testard et Alice Duport-Percier, dont on a pu réécouter quelques morceaux durant les cérémonies d'ouverture de la Gamescom 2025 et du dernier ZEvent. Celle-ci va d'ailleurs se produire en tournée mondiale, avec de premières dates en France fin octobre. Mais une autre grande nouvelle s'est tout récemment faite connaître à l'attention du public français à ce sujet.

Clair Obscur Expedition 33 sera aussi présent à la grand-messe française du jeu vidéo

Il y a quelques semaines, le studio montpelliérain Sandfall Interactive annonçait pour rappel que Clair Obscur Expedition 33 aurait droit prochainement à une tournée de concerts, baptisée « Une Symphonie Peinte » et jouée par l'Orchestre Curieux. Celle-ci commencera naturellement en France, plus précisément à Lyon, Paris et Montpellier, à partir de fin octobre 2025. Elle partira ensuite en tournée mondiale courant 2026.

Malheureusement victime de son succès, cette tournée de Clair Obscur Expedition 33 a très peu de temps après l'annonce de ses premières dates fait places pleines. Il reste cependant au public français, voire d'ailleurs, une chance de se rattraper, puisque nous avons tout récemment appris qu'elle aura droit à un encore à l'occasion de la Paris Games Week, qui se tiendra du 30 octobre au 2 novembre 2025. Plus précisément, le concert aura quant à lui lieu le jeudi 30 octobre à 21h30, au Dôme de Paris.

À noter que, pour assister à ce concert Clair Obscur Expedition 33 édition Paris Games Week 2025, vous aurez deux options :

Acquérir un Pass Premium, au tarif d'environ 95 euros .

. Passer par la billetterie dédiée au concert, avec un quota limité de places, qui ouvrira le 3 octobre 2025 à 11h.

Comme pour les autres dates du concert Clair Obscur Expedition 33, celle de la Paris Games Week risquent de partir très vite. Préparez donc votre expédition en conséquence si vous ne voulez pas manquer le sublime tableau musical qui s'annonce.

Source : Paris Games Week sur X.com