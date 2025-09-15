Si vous aimez Clair Obscur: Expedition 33, c’est votre dernière chance de mettre la main sur ce collector totalement dingue, pensé pour ravir les fans. C’est tout simplement magnifique.

Le temps presse. Il ne vous reste plus que 24 heures pour précommander l’édition collector de l’artbook officiel de Clair Obscur: Expedition 33. Après le 16 septembre, il sera trop tard. Chaque exemplaire sera numéroté, ce qui en fait une véritable pièce de collection.

Un collector à précommander au plus vite pour les fans de Clair Obscur: Expedition 33

Disponible uniquement sur le site de Pix’n Love, ce coffret prestigieux Clair Obscur: Expedition 33 a de quoi séduire. On y retrouve un livre grand format de plus de 300 pages, une couverture exclusive imprimée en Pantone Or, un fourreau cartonné aux couleurs d’Alicia, mais aussi une médaille dorée, dix lithographies sur papier texturé et une plaque en métal numérotée. L’ensemble est présenté dans un coffret luxueux pensé pour durer.

Cet artbook Clair Obscur: Expedition 33 est bien plus qu’un simple recueil d’images. Il plonge les lecteurs dans les coulisses de la création de Clair Obscur: Expedition 33, un jeu qui a déjà conquis plus de trois millions de joueurs en quelques semaines seulement. Une performance exceptionnelle pour Sandfall, jeune studio montpelliérain composé d’une trentaine de personnes.

À l’intérieur, les fans découvriront croquis, concept arts et témoignages exclusifs de l’équipe. L’autrice Marine Macq a suivi le développement de près et livre un récit riche en détails et en anecdotes. C’est l’occasion parfaite de comprendre comment est né ce phénomène, de ses premières esquisses aux rendus finaux.

Une édition qui ne reviendra pas

Proposée à 79,90 €, cette édition collector disparaîtra une fois la période de précommande terminée. Sa sortie est prévue pour le 5 décembre 2025, mais il est clair qu’elle ne restera pas longtemps disponible. Les collectionneurs savent déjà qu’il s’agit d’un futur objet rare.

Source : Pix'n Love