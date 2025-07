L'engouement autour de Clair Obscur Expedition 33 ne faiblit pas depuis sa sortie en avril 2025. Le jeu français trône comme le nouveau jeu — hors remastérisation et autres refontes — le mieux noté de l'année. Les critiques sont plus qu'élogieuses à son propos, et ce, sur tous les plans : histoire, gameplay, artistique... C'est pourquoi cette grande annonce va faire la joie de bien des fans !

Le nouvel indispensable pour les fans de Clair Obscur Expedition 33

C'était quelque chose que les joueuses et joueurs attendaient de pied ferme. Finalement, ce sont les comédiens principaux de Clair Obscur Expedition 33, Ben Starr et Jennifer English, qui ont teasé l'annonce : la bande originale du jeu sort enfin en physique. La nouvelle s'est confirmée quelques heures plus tard par Laced qui lance les précommandes pour une livraison au mois de février 2026.

En effet, Laced s'est en effet associé avec Sandfall et Kepler pour éditer l'OST de Clair Obscur Expedition 33. En résulte plusieurs coffrets CD et vinyles, joliment décorés d'artworks du jeu. C'est l'occasion de réécouter le travail de Lorien Testard, au croisement des genres, mais aussi d'ajouter un bel objet à votre collection. Rappelons en passant que La bande-son a même accompli l'exploit de se classer en tête du Billboard de la musique classique à sa sortie, preuve de son immense succès.

Craquez pour le coffret 8 CD de Clair Obscur

Le coffret 8 CD de Clair Obscur Expedition 33 regroupe l'intégral des 154 morceaux du jeu. Il s'octroie même le luxe de 25 titres bonus ! C'est clairement le collector le plus complet pour tous les amoureux de l'OST du jeu. Qui plus est, il est proposé pour la modique somme de 42,99 €.

© Laced.

Un coffret collector sublime pour l'OST

Laced a produit un coffret exceptionnel pour la bande originale de Clair Obscur Expedition 33. Il rassemble 6 vinyles colorés, dans des pochettes illustrées par les créations de Nicholas Maxson-Francombe. Vous pouvez ainsi réécouter 63 morceaux iconiques du jeu, comme “Our Painted Family” et la version au piano de “Nocturne pour Lumière”. Comptez 115,99 € pour cette pièce de collection.

Un double vinyle magnifique pour les fans de Clair Obscur Expedition 33

Décoré avec les visages de Maëlle et Alicia, en regard avec les pochettes illustrées des profils de Gustave et Verso, le double vinyle de Clair Obscur Expedition 33 sera aussi un beau collector à afficher chez vous. De couleur noire, ils rassemblent 20 morceaux du jeu. Parfait pour les petits budgets, il est proposé à 38,99 €.