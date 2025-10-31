Les équipes de Clair Obscur Expedition 33 sont pleines de surprise. La preuve cette semaine encore avec une révélation qui pourrait signifier beaucoup pour la suite.

C'est l'effervescence totale autour de Clair Obscur Expedition 33. Depuis sa sortie en avril dernier, le nom du jeu est sur toutes les lèvres, tandis que les équipes sillonnent les événements français pour aller à la rencontre de leurs fans. Ainsi, après la Japan Expo elles sont présentes cette semaine à la Paris Games Week (PGW). C'est là qu'elles ont présenté une surprise très enthousiasmante.

Clair Obscur fait une rencontre de taille

Si vous avez pris votre ticket pour la PGW 2025, vous aurez l'occasion de jouer à Clair Obscur Expedition 33 sur place. Le jeu français phénomène ne pouvait évidemment pas louper la grande convention parisienne, rendez-vous annuel des gamers de l'hexagone. Mais, pour l'occasion, les membres du studio Sandfall se sont associés à une autre équipe pour un stand aussi prestigieux que prometteur.

En effet, les visiteurs de la PGW ont eu le plaisir de découvrir un stand collaboratif entre Clair Obscur et à FF7 Remake. Le nouveau venu sur la scène des RPG au tour par tour, largement inspiré par la licence Final Fantasy, a ainsi l'honneur d'être réuni avec ses maîtres. Mais cela va plus loin encore. Les artistes de Sandfall et de Square Enix ont préparé une œuvre commune dans laquelle chacun rend hommage aux héros des autres. Ainsi, le Français Nicholas Maxson-Francombe a réalisé un portrait dans son style de Cloud et Aerith, tandis que le Japonais Tetsuya Nomura a représenté Gustave et Maëlle.

Une collaboration annonciatrice de futurs projets ?

Cette rencontre entre les deux univers iconiques a de quoi interpeller. Sur les réseaux sociaux, les réactions des fans sont très enjouées. Tout le monde en redemande, espérant que ce soit là une forme de teasing pour une future collaboration entre Clair Obscur et les Final Fantasy.

Cette idée est loin d'être absurde. Naoki Hamaguchi, le réalisateur des FF7 Remake en personne, déclarait dernièrement que Clair Obscur Expedition 33 est son jeu préféré de l'année. Plus encore, plusieurs membres de Sandfall Interactive ont visité les studios de Square Enix ont est développée la fameuse trilogie Final Fantasy en juillet dernier. Nous pourrions donc nous attendre encore à des surprises prochaines. Croisons les doigts.