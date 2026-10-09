Clair Obscur Expedition 33 s'offre une nouvelle collaboration inattendue avec le jeu Astral Ascent. Ce dernier accueille les personnages iconiques de Sandfall à travers une mise à jour gratuite.

Le GOTY 2025, Clair Obscur Expedition 33, collectionne les collaborations avec les jeux en tous genres. La nouvelle a lieu avec Astral Ascent, le jeu de fantasy sorti en 2023. C'est un cross-over 100 % français donc, puisqu'il associe Sandfall Interactive à l'équipe d'Hibernian Workshop. Retrouvez sans attendre Gustave, Maëlle et leurs compagnons grâce à la mise à jour gratuite déjà disponible.

Clair Obscur s'invite dans Astral Ascent avec une mise à jour gratuite

C'était l'une des surprises de la dernière conférence Triple-i initiative. Clair Obscur, le RPG français qui a redoré le blason du tour par tour, et Astral Ascent, le plateformer roguelite, ont droit à collaboration aussi surprenante que prometteuse. Le résultat est juste « incroyable » pour l'un des commentateurs sous la publication d'Hibernian.

Les deux studios indépendants français mêlent leurs univers respectifs dans une mise à jour gratuite disponible sur Astral Ascent. Le roguelite ouvre ainsi les portes à de nouveaux environnements inspirés de Lumière et du Village Gestral notamment. En plus de cela, 3 nouveaux boss viennent pimenter les affrontements. Mais ce que beaucoup attendent surtout, c'est de découvrir les personnages de l'Expedition 33.

Quels personnages d'Expedition 33 arrivent dans Astral Ascent ?

Plusieurs personnages de Clair Obscur font ainsi leur apparition dans Astral Ascent. Sachez cependant qu'ils ne sont pas jouables directement. Hibernian Workshop a plutôt pensé à les intégrer sous forme d'invocations qui permettent de mobiliser les pouvoirs et capacités qu'on leur connaît dans le RPG de Sandfall. En tout, ce sont les 6 membres de l'Expedition 33 qu'on retrouve dans la mise à jour gratuite :

Gustave : healer, qui renforce aussi son attaque avec une frappe puissante assénée une fois son bras chargé

: healer, qui renforce aussi son attaque avec une frappe puissante assénée une fois son bras chargé Lune : s'appuie sur les affinités élémentaires pour son attaque

: s'appuie sur les affinités élémentaires pour son attaque Maëlle : adopte une posture offensive ou défensive selon les points de vie restants

: adopte une posture offensive ou défensive selon les points de vie restants Monoco : incoque différentes créatures

: incoque différentes créatures Sciel : utilise des attaques selon ses cartes du Soleil, de la Lune et du Crépuscule

: utilise des attaques selon ses cartes du Soleil, de la Lune et du Crépuscule Verso : exploite un système de rang qui récompense les attaques lorsqu'elles fonctionnent

Comment jouer au contenu Clair Obscur avec la mise à jour ?

Vous pouvez profiter du contenu Clair Obscur Expedition 33 dans Astral Ascent grâce à la nouvelle mise à jour gratuite. Déployée le 8 octobre 2026, elle est disponible sur toutes les plateformes (PC, Mac, PS4, PS5 et Nintendo Switch ou Switch 2 en rétrocompatibilité). Cependant, vous devez remplir quelques conditions pour y accéder. De fait, veillez bien à avoir terminé le jeu au moins une fois en difficulté de base / niveau Destinée 0 pour le débloquer.

On doit évidemment rappeler que le jeu de base Astral Ascent est payant et que c'est la mise à jour qui est gratuite. Mais cette collaboration avec Clair Obscur pourrait bien donner envie à certains de se lancer dans l'aventure. Dans les commentaires de la publication d'Hibernian, un internaute vous encourage : « si vous n'y avez jamais joué, c'est le moment ». Et ça semble marcher puisqu'un autre déclare l'avoir « acheté immédiatement ».