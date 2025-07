On peut le dire, depuis sa sortie en avril dernier, Clair Obscur Expedition 33 a été une immense claque pour l’ensemble de l’industrie. Faisant partie des rares jeux à obtenir un véritable consensus entre l’avis de la presse et celui des joueurs sur Metacritic, le titre de Sandfall Interactive est aujourd’hui largement pressenti pour figurer au palmarès des jeux les plus marquants de l’année 2025. Preuve en est : il est même adoubé par certains des plus grands créateurs de jeux vidéo, à l’instar de Neil Druckmann par exemple.

Neil Druckmann a adoré Clair Obscur Expedition 33

Car oui, le boss de Naughty Dog a beau être extrêmement occupé avec le développement d’Intergalactic: The Heretic Prophet, l’adaptation de The Last of Us (pour laquelle il a annoncé vouloir prendre du recul) ou encore évidemment la gestion du studio, cela ne l’empêche pas de trouver le temps de jouer. Et comme il l’a révélé sur Instagram, il vient d’ailleurs tout juste de compléter Clair Obscur Expedition 33, qui l’a tout simplement bluffé. « Je suis en admiration » a-t-il déclaré, photo du générique du jeu à l’appui.

Avant d’ajouter : « C’est l’une des histoires les plus émouvantes et les plus créatives auxquelles j’ai joué depuis longtemps ». Autant dire que venant de la part du créateur de jeux comme Uncharted 4: A Thief’s End, The Last of Us ou encore The Last of Us Part 2, tous réputés pour leur composante narrative, il s’agit alors d’un compliment exceptionnel pour Clair Obscur Expedition 33. Et cela n’est évidemment pas passé inaperçu auprès du studio, qui n’a pas manqué de remercier Druckmann en réagissant à son post avec une référence directe au jeu.

Un jeu qui séduit l’industrie

Près de trois mois après sa sortie, le titre de Sandfall, qui s’est d’ores et déjà écoulé à plus de 3.3 millions d’exemplaires à travers le monde, continue ainsi de séduire toujours plus de joueurs. Y compris parmi les grands créatifs de cette industrie, Druckmann étant évidemment loin d’être le seul. Car il y a peu, Hideo Kojima, qui vient tout juste de sortir Death Stranding 2: On the Beach, n’a lui aussi pas manqué de gentils mots à l’égard de Clair Obscur Expedition 33, dont il a notamment loué les méthodes de travail de la petite équipe française.