Les semaines passent et le succès ne faiblit pas pour Clair Obscur Expedition 33 qui, non content de se maintenir dans les charts, prouve de surcroit sa capacité à se maintenir face à plus gros que lui.

Depuis sa sortie en avril dernier, rien ne semble pouvoir arrêter Clair Obscur Expedition 33. En effet, dès son premier titre, Sandfall Interactive a immédiatement rencontré un grand succès à l’international, un phénomène qui continue aujourd'hui de se vérifier semaine après semaine à mesure que les différents chiffres de ventes tombent. Car du haut de ses 3.3 millions d’exemplaires écoulés en l’espace d’un mois, le RPG français prouve définitivement qu’il se trouve dans la cour des grands… et il n’a pas encore fini de nous surprendre.

Clair Obscur Expedition 33 continue de cartonner

En effet, comme le révèle Newzoo, un site spécialisé dans les données de jeux vidéo à travers le monde, Clair Obscur Expedition 33 a fait une entrée remarquée et remarquable dans le Top 10 des jeux ayant généré le plus de revenus au cours du mois de mai, PC et consoles confondus. Plus précisément, le titre de Sandfall s’est hissé à la huitième place du classement, juste derrière Forza Horizon 5, dont la sortie sur PS5 a fait des miracles, et devant DOOM: The Dark Ages, qui fait pourtant partie des nouveautés du mois.

Cette position, précise Newzoo, est alors d’autant plus inattendue que Clair Obscur Expedition 33 avait débuté sa course à la treizième position au mois d’avril, et qu’il est extrêmement « inhabituel pour un titre premium » de grimper dans le classement après sa sortie. Pour le site, cela est ainsi « une démonstration de la force d’un jeu de haute qualité et d’un bouche-à-oreille marketing continu ». Une performance ultra impressionnante pour le titre de Sandfall donc qui, rappelons-le, est pourtant inclus dans le Xbox Game Pass depuis sa sortie.

Presque aussi fort que la Nintendo Switch 2

Ce classement de Newzoo n’est toutefois pas le seul indicateur du succès continu dont semble bénéficier Clair Obscur Expedition 33. En effet, sur le marché français plus spécifiquement, le jeu a également su faire preuve d’une étonnante résistance face à la tornade Nintendo Switch 2 dans la semaine suivant sa sortie. Les données partagées par le SELL, où le titre de Sandfall apparaît entouré de Mario Kart World, Cyberpunk 2077, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et The Legend of Zelda: Breath of the Wild, peut alors en témoigner. Mais jusqu’où ira-t-il donc ?

