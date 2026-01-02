Pour bien des raisons, Clair Obscur Expedition 33 aura définitivement marqué 2025 de son empreinte. Qu'il s'agisse de son univers fascinant, de ses personnages attachants, de sa direction artistique sublime, de sa bande-son magistrale ou de son système de combat aussi satisfaisant que complexe, il n'est pas étonnant qu'il ait reçu une telle réception critique et commerciale. Cette énorme popularité lui a par ailleurs permis de se diversifier avec divers objets de collection, dont un qui a récemment donné de bonnes nouvelles aux fans français, mais aussi d'ailleurs.

Une bonne nouvelle pour les fans de Clair Obscur Expedition 33 qui viendront après

Grâce à l'énorme travail des artistes et des compositeurs derrière l'univers et la bande-son de Clair Obscur Expedition 33, la déclinaison d'objets de collection comme des vinyles ou des livres d'illustration relevait de l'évidence pour faire de beaux cadeaux aux fans les plus investis. C'est justement la deuxième catégorie qui nous intéresse ici, et plus précisément l'artbook officiel édité par Pix'n Love. Victime de son très grand succès, celui-ci avait pour rappel été en rupture de stock pendant plusieurs mois.

Le compte officiel des éditions Pix'n Love a toutefois récemment annoncé que l'artbook officiel de Clair Obscur Expedition 33 est actuellement en cours de réimpression et qu'il sera de nouveau disponible à la commande sur le site de Pix'n Love au cours du 1er trimestre 2026. À noter qu'il est question de l'édition Standard, présentant 300 pages faisant la part belles aux esquisses qui ont donné naissance à l'œuvre d'art qu'on connaît aujourd'hui, au prix conseillé de 39,90 euros. À noter d'ailleurs que l'on peut encore trouver cette édition standard chez d'autres revendeurs en ligne, ou encore dans des librairies classiques, ou encore même en supermarché.

Sous cette annonce, un utilisateur a également demandé ce qu'il en était de l'édition collector de l'artbook officiel de Clair Obscur Expedition 33, baptisée Coffret Monolith. Pix'n Love a alors répondu que des informations supplémentaires à son sujet arriveront « très prochainement ». Il faudra donc venir après, et demain viendra pour en savoir plus sur ce point.

Source : Pix'n Love sur X.com