Clair Obscur Expedition 33 n'en a pas fini de faire parler de lui, même après sa sortie. Le jeu est un carton planétaire et il fascine toujours autant. Les fans sont légion, et tout ce qui gravite autour du jeu se vend comme des petits pains. Les places de concerts se sont par exemple vendues à vitesse lumière et chaque date est pleine à craquer. Sans oublier son édition collector, victime de son succès à plusieurs reprises, au même titre que son sublime artbook officiel. Mais pour ce dernier, il y a une excellente nouvelle, puisqu'il est de retour en stock en ligne chez certains revendeurs.

Le sublime artbook collector de Clair Obscur Expedition 33 est de retour !

Avec l'artbook officiel de Clair Obscur Expedition 33, Pix'n Love signe ici un ouvrage de très grande qualité avec plus de 350 pages de sublimes illustrations, mais aussi des anecdotes sur les coulisses, l'intervention de plusieurs développeurs qui livrent leurs impressions sur le processus créatif et bien d'autres surprises. Le livre nous permet de découvrir tout l'univers du jeu sous un nouvel angle, avec des détails qui peuvent nous échapper en jouant, notamment en ce qui concerne la présentation de certains environnements ou des personnages. L'artbook est décrit comme un « ouvrage exclusif grand format qui regroupe, sur plus de 300 pages, des centaines de documents et illustrations inédites : décors, personnages, concept arts, objets… L'autrice Marine Macq, immergée au sein du studio Sandfall, livre un témoignage fascinant et intimiste sur les choix et inspirations qui ont façonné cet univers envoûtant, des premiers croquis aux rendus finaux ».







Clair Obscur Expedition 33 est encore plus riche qu'il n'y paraît, et avoir le point de vue de ses créateurs et des secrets de coulisses est toujours intéressant, d'autant plus avec un jeu de ce calibre. Comprendre les choix créatifs et les idées qui ont mené jusqu'au jeu final, les concept arts et les axes de réflexion… l'artbook de Clair Obscur Expedition 33 répondra à toute ces questions et bien d'autres, il est extrêmement complet. À l'heure où ces lignes sont écrites, l'ouvrage est de retour dans les rayons d'Amazon ou encore chez la Fnac au prix de 39,90 €.