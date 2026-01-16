Avis aux fans français de Clair Obscur Expedition 33 ! Un très bel événement s'annonce chez nous et il arrive bientôt. Notez bien la date pour ne pas le manquer.

Le jeu phénomène Clair Obscur Expedition 33 va venir à la rencontre des fans français d'une manière on ne peut plus intéressante. En plus de la tournée européenne qui reviendra au printemps 2026, ce rendez-vous préliminaire vous présentera la création de Sandfall Interactive d'une tout autre manière. Ce sera en plus l'occasion d'obtenir un petit quelque chose que beaucoup vous envieront par la suite.

La France accueille un nouvel événement pour Clair Obscur Expedition 33

Élu jeu de l'année 2025 aux derniers Game Awards (et dans de nombreuses autres cérémonies), Clair Obscur Expeditoin 33 brille de bien des manières aux yeux du public et de l'industrie. Parmi les éléments qui ont contribué à son succès, on ne peut pas passer à côté de sa direction artistique sublime. Chaque niveau est un tableau à part entière et une mise en abyme de la peinture.

Quels sont les secrets de fabrication derrière l'esthétique de Clair Obscur ? Comment les équipes ont-elles conçu le design des personnages et des environnements ? Pour répondre à ces questions, Sandfall a travaillé avec l'éditeur Pix'n Love afin de produire un artbook exceptionnel, écrit par l'autrice et curatrice Marine Macq, à qui on devait déjà des ouvrages similaires sur Steelrising, Dordogne et Jusant.

Il se trouve que l'autrice sera en dédicaces à Paris le 25 janvier 2026 pour le livre L'art de Clair Obscur Expedition 33 : Pour ceux qui viendront après. Elle sera accompagnée pour l'occasion du directeur artistique du jeu, Nicholas Maxson-Francombe. Le rendez-vous se tiendra à la librairie Album Comics Paris, située au 67, boulevard Saint-Germain de notre capitale, qui a inspiré à Sandfall la ville de Lumière. Vous pouvez venir avec votre propre exemplaire de l'artbook ou réserver un exemplaire. Ce sera ainsi l'occasion de le faire signer et pourquoi pas de poser une question en passant à l'artiste ainsi qu'à Marine Macq.