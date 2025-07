Dire que Clair Obscur Expedition 33 a été l'une des bonnes surprises de ce début d'année serait un euphémisme. Le RPG à la française a pris tout le monde de court et a connu un succès immédiat. En moins d'un mois, le jeu indépendant a dépassé le cap symbolique des 3,3 millions d'unités vendues à travers le monde. Les semaines défilent et l’engouement ne faiblit pas. Sandfall Interactive et son éditeur, Kepler, ont prévu de quoi contenter les fans de Clair Obscur Expedition 33 et de sa fibre artistique. Après le vinyle, c’est un tout autre collector qui fait déjà office d'indispensable qui se révèle au grand jour.

Deux artbooks pour Clair Obscur Expedition 33

Chose promise, chose due. L’éditeur Pix’n Love avait donné rendez-vous à la communauté de fans ce 29 juillet pour une annonce des plus attendues. Après plusieurs semaines d'attente, l'artbook officiel de Clair Obscur Expedition 33 se révèle enfin au grand jour avec une édition collector en prime. Les deux versions comprendront toutes 300 pages faisant la part belle aux esquisses ayant donné naissance au chef-d'œuvre que l’on connaît aujourd’hui. Le tout est agrémenté d'une couverture recto verso illustrée par Nicholas Maxson-Francombe, directeur artistique du jeu, ainsi que des interviews des développeurs. L’artbook de Clair Obscur Expedition 33 sera ainsi commercialisé à compter du 5 décembre 2025, mais il est d’ores et déjà possible le précommander dans ses deux versions. Pas de panique, l'ouvrage n'est pas en quantité limitée. Toutes les commandes passées avant le 16 septembre 2025, date de fin des précommandes, seront ainsi honorées.

Extraits de l'artbook ©Pix'nLove

Édition collector de l'artbook de Clair Obscur Expedition 33

Le livre Clair Obscur Expedition 33 avec une illustration de couverture exclusive imprimée en Pantone Or et un fourreau cartonné aux couleurs d'Alicia.

Un coffret cartonné avec découpe, finition luxe.

Une médaille en métal doré.

Une chemise cartonnée comprenant 10 lithographies sur papier texturé.

Une plaque en métal numérotée.

Un packaging dédié.

