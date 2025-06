Après avoir marqué les esprits avec sa direction artistique spectaculaire et son univers singulier, Clair Obscur: Expedition 33 s’apprête à prolonger l’expérience bien au-delà de l’écran. Bonne nouvelle pour les fans du RPG signé Sandfall Interactive : un artbook officiel est en route, et les précommandes viennent tout juste d’ouvrir. Décidément, ça commence à faire beaucoup avec le documentaire.

Un collector magnifique pour célébrer l’univers visuel de Clair Obscur

Conçu en collaboration directe avec le studio Sandfall Interactive, l’éditeur Kepler Interactive et la maison Pix’n Love, ce livre illustré propose une plongée approfondie dans l’esthétique unique du jeu. Intitulé L’Art de Clair Obscur: Expédition 33 – Pour ceux qui viendront après, l’ouvrage s’annonce comme un véritable objet de collection pour les amateurs d’art vidéoludique.

Prévu pour décembre 2025, cet artbook de Clair Obscur Expedition 33 proposera 300 pages en français, remplies de croquis, concepts, illustrations finalisées et commentaires issus du processus de création. De quoi explorer en profondeur les inspirations visuelles derrière le monde onirique du jeu. Mais aussi ses personnages, ses environnements ou encore ses créatures. Une bonne nouvelle non ?

Bien plus qu’un simple bonus collector

Loin de se contenter d’un contenu promotionnel Clair Obscur, ce livre se distingue par sa richesse et sa densité. Il s’agit d’une édition bien plus complète que le mini-artbook proposé dans l’édition collector du jeu. Celui-ci ne comptait qu’une quarantaine de pages. Ici, on parle d’un ouvrage à part entière. Il est pensé pour les passionnés de narration visuelle et de design de jeux. Il s’adresse aussi à ceux qui souhaitent prolonger leur immersion dans l’univers du jeu.

L’artbook de Clair Obscur Expedition 33 est proposé au tarif de 39,90 €, un prix standard pour ce type d’ouvrage. Il est dès à présent disponible en précommande sur plusieurs sites, dont Amazon, Leclerc et FNAC. Bref, c'est un beau prolongement du jeu. Voici toutes les offres disponibles à ce jour :