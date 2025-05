En tant que jeu phénomène du moment, Clair Obscur Expedition 33 est au cœur de toutes les attentions. Avec deux millions de ventes à son actif et des retours dithyrambiques de la part de la presse comme des joueurs, ce premier titre signé Sandfall Interactive s’impose d’ores et déjà assurément comme l’un des plus gros succès de cette année. Un succès qui, malheureusement, n’attire pas forcément que l’attention de personnes bien intentionnées, ce qui pousse le studio à mettre les joueurs en garde.

Clair Obscur: Expedition 33 au cœur d’une série d'arnaques

Si vous avez joué à Clair Obscur: Expedition 33, alors vous êtes probablement vous aussi tombés sous le charme d'Esquie, cette adorable (mais imposante) créature masquée. Et vous êtes, par conséquent, probablement vous aussi tentés de vous offrir l’une de ces belles peluches à son effigie qui pullulent actuellement sur internet. Si tel est le cas : ne le faites surtout pas ! Dans un récent communiqué, Sandfall a en effet révélé qu’il ne s’agissait en aucun cas de produits officiels, et qu’il pourrait même s’agir d’arnaques pures et simples.

« Nous avons remarqué l'apparition d'un certain nombre de sites web suspects qui prétendent vendre des peluches d'Esquie. Cela nous a fait faire whooo » indiquent les créateurs de Clair Obscur: Expedition 33. « Pour être clair : les sites tiers qui vendent des peluches d'Esquie ne sont PAS sous licence officielle. Beaucoup d'entre eux utilisent des illustrations générées par IA pour faire de la publicité, et nous vous déconseillons fortement d'acheter auprès de ces sources. Il pourrait s'agir d'escroqueries ».

Une nouvelle qui ravira les fans

Toutefois, le studio a quand même une bonne nouvelle à partager. « Mais voici le wheee pour équilibrer le whooo » poursuit-il. « Nous cherchons à fabriquer des peluches d'Esquie officielles, et nous voulons vous les proposer dès que possible. En attendant, soyez patients et ne vous faites pas arnaquer ! ». Prenez votre mal en patience donc, car des produits sous licence officielle sont en approche. Mais cela, on n’en doutait pas vraiment au vu du succès de Clair Obscur Expedition 33, pour lequel une adaptation au cinéma a par exemple d’ores et déjà été confirmée.

Source : Sandfall Interactive