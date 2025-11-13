La fin d'année sonne l'heure des cérémonies récompensant l'industrie vidéoludique. La soirée la plus attendue des joueuses et joueurs n'est autre que celle des Game Awards le mois prochain. Comme chaque année, la remise du prix du « Jeu de l'année » sera le clou du spectacle. Alors que Clair Obscur Expedition 33, véritable phénomène en 2025, a toutes les chances de l'emporter, une communauté veut se dresser sur son passage et décrocher le fameux trophée pour une bonne raison.

Un autre jeu qui cartonne veut le GOTY à la place de Clair Obscur

Tout sourit à Clair Obscur Expedition 33 et ses équipes de développement. Le jeu vidéo français sorti en avril dernier fait sensation depuis sa sortie et l'engouement ne faiblit pas. Outre le fait d'apporter un vent de fraîcheur au genre du RPG au tour par tour, au point d'être salué par l'un de ses maîtres, le directeur de FF7 Remake, sa musique a déjà été récompensée et ses personnages font l'objet de cosplays à toutes les conventions. Dès lors, le titre de Sandfall Interactive a toutes ses chances pour tout rafler aux Game Awards 2025, le 11 décembre.

Cependant, une communauté ne l'entend pas de cette oreille. C'est le streamer canadien Michael Grzesiek, plus connu sous son pseudo « Shroud », qui s'en fait le porte-parole. À l'occasion d'une session de live, il a imploré ses viewers de ne pas voter pour Clair Obscur. « Ne laissez pas ce jeu d'Expedition remporter le titre de jeu l'année », apostrophe-t-il. Plus encore, il encourage vivement à voter massivement pour un autre jeu phénomène, Arc Raiders, car il estime que les « joueurs en multi sont une minorité ».

Voilà qui relance le débat sur les prétendants au GOTY. Si les jeu-service sont célébrés aux cérémonies dans des catégories spécifiques, jamais aucun n'a remporté le prix le plus prestigieux. Cet honneur revient quasi-systématiquement à des jeux solo, exception faite d'It Takes Two aux Game Awards en 2021, un jeu d'aventure qui s'expérimente en binôme. C'est pourquoi, au regard de son accueil critique et public, tout laisse penser que Clair Obscur pourrait l'emporter cette année. Il aura bien sûr de la concurrence. Mais pas sûr qu'Arc Raiders en fasse partie. Reste néanmoins le prix du public. Celui-ci pourrait être l'occasion d'offrir une reconnaissance de poids au jeu d'Embark Studios.

© The Game Awards.