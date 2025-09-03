Véritable carton international de cette année 2025, et pas seulement dans la sphère vidéoludique, Clair Obscur Expedition 33, et la franchise en général, semblent avoir un radieux avenir devant eux. En attendant de voir ce que nous prépare Sandfall Interactive pour la suite, le studio montpelliérain vient tout juste de faire une énorme annonce à ses fans français, et même au-delà.

Une expédition se prépare en fanfare pour Clair Obscur Expedition 33

Depuis sa sortie en avril 2025, Clair Obscur Expedition s'est rapidement hissé comme un véritable phénomène culturel, qui dépasse même le cadre du jeu vidéo. Outre sa superbe direction artistique, son histoire palpitante portée par des personnages attachants et son gameplay typé J-RPG qui a fait grand bruit, on retient également Clair Obscur pour sa bande-son proprement prodigieuse, récemment mise en avant d'ailleurs sur la plateforme COLORS, une première pour la musique d'un jeu.

Après la sortie de la bande originale de Clair Obscur Expedition 33, celle-ci fait d'ailleurs encore l'objet d'une attention toute particulière de la part de Sandfall Interactive. Le studio français vient en effet tout juste d'annoncer, notamment via son compte X.com officiel, une « coproduction inédite pour le lancement d'une tournée de concerts officiels ». Le projet comporte notamment et fort logiquement Lorien Testard et Alice Duport-Percier, les deux figures talentueuses à qui l'on doit la sublime bande-son de Clair Obscur, mais également le producteur indépendant Bleu Citron, ainsi que Les Soudaines, une structure de production artistique et technique.

Pour savoir exactement quand cette tournée de concerts commencera, il faudra toutefois repasser plus tard. Le studio français nous donne en effet rendez-vous « très prochainement » pour connaître les premières dates françaises de cette tournée centrée sur la musique de Clair Obscur Expedition 33, et prévoit par ailleurs déjà une ouverture internationale courant 2026. Une superbe expédition en perspective pour ce sérieux candidat au titre de jeu de l'année 2025, en somme.

Source : Sandfall Interactive sur X.com