La rentrée fut peut-être chargée en actualités et en nouvelles sorties, mais cela n’empêche pas pour autant certains titres d’avoir la dent dure. Clair Obscur Expedition 33, par exemple, a beau s’approcher de son sixième mois d’existence, il continue pourtant régulièrement de faire parler de lui. Il faut dire aussi qu’avec plus de 5 millions de jeux écoulés à ce jour, le titre de Sandfall rencontre un véritable succès, que le studio compte bien prolonger avec l’arrivée de nouveaux contenus… mais aussi bien sûr d’un nouveau jeu.

Les créateurs de Clair Obscur Expedition 33 parlent de leur prochain jeu

Car oui, le travail sur Clair Obscur Expedition 33 a beau se prolonger pour le moment, cela n’empêche pas pour autant le studio de se tourner vers son avenir. Ainsi, après avoir confirmé il y a maintenant plusieurs semaines avoir déjà commencé à se pencher sur son prochain titre, Guillaume Broche nous met aujourd’hui l’eau à la bouche en nous donnant quelques détails supplémentaires sur ce futur projet. « Nous avons beaucoup de très bonnes idées » a notamment confié le boss de Sandfall au micro de PCGamesN.

« Nous n’avons pas l’intention de trop développer le studio ; nous voulons rester très petits et agiles avec une forte vision créative et un jeu qui se distingue par son caractère unique et artistique. Nous voulons conserver cela : c’est notre ADN, et c’est comme cela que nous travaillons ». Si vous avez été séduit par l’approche artistique de Clair Obscur Expedition 33, vous ne devriez donc pas être dépaysé par l’approche du studio sur son prochain titre, qui s’annonce d’ores et déjà tout aussi fort et marqué sur cet aspect.

« Nous voulons créer des histoires comme dans un cinéma d’art et d’essai » ajoute alors Broche à ce sujet. « Nous réalisons des projets fous parce que nous en avons envie, et c’est la philosophie à laquelle nous voulons rester fidèles – surtout maintenant que nous bénéficions d’une telle attention et d’un tel amour de la part des joueurs. Nous ne voulons vraiment pas trahir cela et nous contenter de faire des choses stupides. Nous savons maintenant comment faire de bons jeux avec une petite équipe et une très forte vision, et c’est ce que nous voulons reproduire ».

Expedition 33 n’est que le début

Mais ce prochain jeu s’inscrira-t-il pour autant dans la continuité de Clair Obscur Expedition 33 ? Pour le moment, rien n’est moins sûr. En revanche, ce qui est sûr, c’est que le studio n’en a quoi qu’il arrive pas encore terminé avec la licence. Au contraire même, cela ne fait que commencer. « Expedition 33 n’est qu’une des histoires que nous voulons raconter dans l’univers de Clair Obscur » a de nouveau insisté le boss de Sandfall. Voilà qui devrait donc faire plaisir aux fans de ce JRPG à la française, qui a véritablement bousculé l’industrie en cette année 2025.

Source : PCGamesN