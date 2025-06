Sorti en avril dernier, Clair Obscur Expedition 33 continue de susciter un énorme engouement, et pas seulement auprès des joueuses et joueurs. Son studio français, Sandfall Interactive, se sent en tout cas pousser des ailes et plancherait déjà sur un nouveau projet dans ce passionnant canevas. En parallèle, on sait qu'un film est en préparation. En attendant de voir tout cela, le casting vocal anglais 5 étoiles du jeu s'était invité durant le Summer Game Fest 2025 chez IGN pour faire une jolie annonce surprise.

Clair Obscur Expedition 33 nous invite bientôt à regarder par-delà la toile

En l'espace de deux mois, Clair Obscur Expedition 3 a définitivement provoqué un petit séisme culturel. Développé par une petite équipe montpelliéraine, et soutenu par un studio d'animation coréen encore plus petit, le titre a défrayé la chronique grâce à son histoire passionnante, sa direction artistique sublime, et son approche rafraîchissante du « J-RPG » au tour par tour. Il compte également un casting vocal de très haute volée, tant en français qu'en anglais.

À l'occasion du Summer Game Fest 2025, le cast vocal anglais (Jennifer English - Maelle ; Ben Starr Verso ; Shala Nyx - Sciel ; Kirsty Rider - Lune ; Rich Keeble - Monoco et Maxence Cazorla - Esquie) de Clair Obscur Expedition 33 a d'ailleurs fait un passage remarqué chez IGN pour partager leur manifestement passionnante aventure dans le processus de création du jeu. En parlant de cela, ils ont également partagé les dix premières minutes d'un documentaire « Dans les coulisses » actuellement en production.

Outre les interviews des développeurs, voici donc un très bon moyen de découvrir l'envers du décor, afin de découvrir comment Sandfall Interactive a réussi le tour de force de créer le phénomène qu'on connaît. À noter toutefois que ce documentaire dédié à la peinture de Clair Obscur Expedition 33 pourrait être amené à changer, et qu'il n'existe pas encore de date de diffusion précise.

