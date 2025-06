Véritable phénomène de ce début d’année 2025, Clair Obscur Expedition 33 a incontestablement pris tout le monde de court lors de sa sortie en avril dernier. Il faut dire que si le premier titre de Sandfall Interactive était surveillé de près par les fans de RPG au tour par tour, personne ne s’attendait réellement à le voir obtenir un si grand succès auprès du grand public. Un public qui, aujourd’hui, se découvre alors peut-être l’envie d’approfondir l’aventure une fois Clair Obscur terminé. Heureusement, les fans du genre vous le diront : une multitude d’autres jeux dans un style similaire n’attendent plus que vous. En voici une liste pour élargir un peu vos horizons.

Mario & Luigi : L’épopée fraternelle

On commence doucement avec ce titre d’Acquire, sorti en exclusivité sur Nintendo Switch en 2024. Car oui, ce ne sont peut-être pas les jeux les plus populaires de Nintendo, mais les aventures de Mario et Luigi donnent aussi parfois dans le RPG au tour par tour. Et c’est justement le cas de L’épopée fraternelle, sixième opus de la série spin-off Mario & Luigi, qui conduit les deux frangins à explorer les terres inconnues de Connexia. Alors certes, vous n’y retrouverez assurément pas la profondeur narrative et ludique d’un Clair Obscur, mais vous aurez droit à une chouette aventure d’une quarantaine d’heures à emporter partout avec vous.

Final Fantasy X

Quand on parle RPG, impossible de ne pas citer l’un des plus grands représentants du genre depuis des décennies : Final Fantasy. Une licence sans laquelle Clair Obscur n’aurait jamais pu voir le jour, et dont l’un des opus partage justement de nombreux points communs avec le titre de Sandfall. Considéré comme l’un des meilleurs jeux de l’ère PS2, Final Fantasy X réunit en effet tous les ingrédients qui ont fait le succès de Clair Obscur : une histoire chargée en émotions visant à éliminer un grand mal mystérieux, des combats au tour par tour profonds mais accessibles, et enfin une direction artistique à tomber. Alors oui, le jeu a sans doute un peu vieilli aujourd’hui, mais il reste facilement accessible grâce à son remaster sorti sur PS4, PC, Xbox One et même Switch.

Yakuza: Like a Dragon

Très populaire, la licence Yakuza est à l’heure actuelle l’une des plus prolifiques du genre. Proposant divers types d’expériences au gré des épisodes, elle a également commencé à verser dans le RPG au tour par tour en 2020, avec la sortie de Like a Dragon. Un opus qui modifie quelque peu les codes de la série, et qui s’impose au passage comme un excellent point d’entrée pour les néophytes grâce à l’arrivée d’un nouveau héros. Ajoutez à cela une histoire mature mais teintée d’humour, un magnifique cadre mettant en scène Yokohama au Japon, et enfin une touche de folie à la japonaise à travers les combats comme les mini-jeux, et vous avez une chouette expérience à découvrir après Clair Obscur.

Persona 5 Royal

On glisse doucement mais sûrement dans le dur du genre avec Persona 5 Royal, un titre peut-être moins accessible au grand public que ceux précédemment cités, mais dont l’expérience vaut assurément le détour. Considéré comme l’un des meilleurs RPG de l’histoire, il a influencé Clair Obscur à bien des niveaux, à commencer par l’approche extrêmement dynamique et stylisée de ses combats. L’univers du jeu, qui met en scène des lycéens dotés d’un étrange pouvoir, ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais la richesse de son histoire n’a d’égal que la profondeur de son contenu, tout simplement gargantuesque. C’est simple : si l’aventure vous plaît, ce sont au minimum une bonne centaine d’heures de jeu qui vous attendent. Il y a de quoi faire.

Metaphor: ReFantazio

Prétendant au prestigieux titre de GOTY 2024, Metaphor: ReFantazio est un RPG au tour par tour développé par la même équipe que celle à qui l’on doit Persona 3, 4 et 5. La différence, cependant, repose sur le ton plus mature de cette nouvelle licence, qui aborde des thèmes plus proches de ceux de Clair Obscur tout en lorgnant davantage du côté de la fantasy médiévale. Cela lui permet alors de mettre en scène des environnements de toute beauté, à l’image de ceux du titre de Sandfall. Attention toutefois, le système de combat se veut ici bien plus complexe que dans un Clair Obscur, ce qui peut rendre l’approche moins évidente pour le grand public. Et pas que, d’ailleurs, puisque Metaphor a également parfois divisé parmi les fans de JRPG.

Baldur’s Gate 3

Parce qu’il n’y a pas que les japonais qui savent faire de bons RPG au tour par tour – et Clair Obscur peut en témoigner, impossible de passer à côté de Baldur’s Gate 3, aka le GOTY 2023. Développé par les belges de chez Larian Studios, ce titre aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands jeux de tous les temps nous plonge au cœur d’une aventure tentaculaire dotée d’une profondeur à toute épreuve. Véritablement épique, il propose toutefois une expérience éminemment complexe pour quiconque n’est pas familier avec l’univers de Donjons et Dragons, sur lequel il est basé. L’accès au titre, néanmoins, peut être facilité par la possibilité d’y jouer en multijoueur, ce qui peut devenir un gros avantage pour les néophytes. C’est très différent de l’approche de Clair Obscur, certes, mais cela peut valoir le coup d’essayer.

Dragon Quest 3 HD-2D Remake

Place maintenant à un brin de nostalgie avec le remake de Dragon Quest 3, qui fait sans aucun doute partie des RPG au tour par tour les plus influents de son époque. Réimaginé en 2024 sous la forme d’une expérience HD-2D, le titre de Square Enix offre une aventure relativement ramassée pour le genre, avec une bonne cinquantaine d’heures de jeu au compteur. Il permet alors aux néophytes comme aux plus jeunes de voir tout le chemin parcouru par le RPG depuis les années 80, tout en leur offrant au passage des nouveautés de gameplay destinées à moderniser l’expérience. Alors certes, cela n’a finalement pas grand-chose à voir avec l’approche de Clair Obscur, mais l’objectif reste de découvrir de nouvelles choses, n’est-ce pas ? D’autant que si l’expérience vous plait, Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake est lui aussi en approche.

Sea of Stars

Preuve que l’influence des grands classiques du RPG au tour par tour ne faiblira jamais, Sea of Stars a été pensé pour offrir, non pas une expérience qui se contente bêtement d’en copier les sensations, mais plutôt d’en retenir tout le meilleur pour le mettre en scène dans une aventure résolument moderne. C’est alors ce qui a permis à ce titre indépendant signé Sabotage Studio de rencontrer un joli succès à sa sortie, en 2023. Doté d’un système de combat assez proche de celui de Clair Obscur, il s’impose d’ailleurs comme un candidat idéal pour les joueurs recherchant une expérience accessible mais néanmoins différente. Car outre ses affrontements, Sea of Stars se caractérise surtout par ses superbes visuels 2D en pixel art, son ambiance lumineuse, et enfin la qualité de son level design, très porté sur les énigmes.

Octopath Traveler 2

Dans la continuité des deux derniers titres cités, Octopath Traveler 2 est un RPG au tour par tour sorti en 2023 qui s’inspire des plus grands classiques du genre. Affichant de superbes visuels en HD-2D, il rappelle notamment l’approche de Clair Obscur à travers ses combats, qui se dotent toutefois d’un aspect stratégique bien plus prononcé les rendant un chouilla plus complexes à appréhender. Son principal atout reste néanmoins assurément son histoire, qui met en scène huit héros dont les aventures s’entrecroisent tout au long des chapitres du jeu. Les amateurs de narration devraient donc apprécier l’expérience, qui ne nécessite d’ailleurs aucunement d’avoir joué au premier opus pour être comprise.

Lost Odyssey

On termine enfin avec un dernier titre qui est loin d’être le dernier lorsque l’on parle de RPG au tour par tour : Lost Odyssey. Sorti sur Xbox 360 en 2007, le titre de Mistwalker n’a peut-être pas bénéficié d’une réception aussi élogieuse que certains autres jeux de cette liste – qui n’est pas un classement, précisons-le –, mais il a en revanche incontestablement acquis un véritable succès d’estime avec les années. Preuve en est, il s’agit de l’une des principales sources d’inspiration de Clair Obscur, tant au niveau de l’approche des combats que de la narration, qui met en scène une histoire poignante abordant des thèmes comme l’amour, la perte ou encore la condition humaine. Si vous avez aimé le titre de Sandfall, Lost Odyssey est donc un titre à découvrir absolument… à condition de disposer d’une Xbox pour pouvoir y jouer en rétrocompatibilité.