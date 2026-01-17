Pour la plupart des studios, réussir à obtenir une certaine reconnaissance dans l’industrie relève souvent d’un travail de longue haleine. Pour d’autres, en revanche, cela vient le temps de le dire. C’est notamment le cas de Sandfall Interactive. Dès la sortie de Clair Obscur Expedition 33, le studio français a en effet réussi l’exploit de séduire certains des plus grands créateurs de jeux vidéo, y compris parmi ceux dont le travail a justement servi d’inspiration à Guillaume Broche et son équipe. De fait, avoir la bénédiction de Katsura Hashino est encore une belle victoire pour le titre.

Les consécrations s’enchaînent pour Clair Obscur Expedition 33

Car oui, l’illustre créateur japonais, que l’on a notamment pu voir à l’œuvre sur de grandes franchises du JRPG telles que Shin Megami Tensei, Persona ou encore Metaphor ReFantazio a récemment révélé qu’il avait commencé à jouer à Clair Obscur Expedition 33, et qu’il était profondément charmé par l’expérience. « Je n’ai pas encore atteint la fin, donc il m’est difficile de donner mon avis pour l’instant, mais d’après ce que j’ai vu, j’ai remarqué qu’il avait été conçu avec beaucoup d’amour et de soin » a-t-il souligné dans les colonnes de Game Informer.

« Il est très bien réalisé et très abouti » conclut alors Hashino, avant de discuter plus longuement avec le média de la façon dont il envisage de faire évoluer le JRPG chez Atlus dans les années à venir. Se pourrait-il que sa découverte de Clair Obscur Expedition 33, dont le succès a véritablement été phénoménal tout au long de l’année 2025, l’ait motivé dans cette entreprise ? Ce n’est pas impossible. À moins que ce ne soit sa rencontre avec Sandfall, qu’il affirme avoir « eu la chance de rencontrer » alors « qu’ils étaient en visite au Japon », qui en soit la cause.

Katsura Hashino, grand créateur de JRPG chez Atlus

Dans tous les cas, nul doute que ses discussions avec l’équipe de Broche et ses pérégrinations dans Clair Obscur Expedition 33 ont su faire naître en lui de belles émotions, qui promettent de bien belles choses pour l’avenir du genre. Et pour Sandfall, cela constitue alors une belle consécration supplémentaire, en sachant que le studio a également eu droit à de nombreux éloges de la part de Naoki Hamaguchi (Final Fantasy), Neil Druckmann (The Last of Us), Hideo Kojima (Death Stranding), Kim Hyung Tae (Stellar Blade) ou encore Phil Spencer (Xbox).

Source : Game Informer