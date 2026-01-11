Il n’y a pas plus tard que la semaine dernière, nous vous parlions dans un article de la question de la difficulté dans Clair Obscur Expedition 33. Car si le titre de Sandfall Interactive est loin d’être inaccessible au plus commun des mortels, cela ne l’empêche toutefois pas de nous confronter à certains boss particulièrement coriaces, conformément à la volonté des développeurs. Car pour Guillaume Broche, le directeur du studio, ce qui fait le sel de ce genre de RPG, c’est bien le fait de réussir à relever toutes sortes de défis. Et certains joueurs n’hésitent pas à le prendre au mot.

Ce joueur de Clair Obscur Expedition 33 réalise un véritable exploit

Bien sûr, la communauté de Clair Obscur Expedition 33 n’avait pas attendu cette déclaration du créateur du jeu pour commencer à le faire. On ne compte par exemple plus les joueurs ayant essayé de compléter le jeu sans prendre aucun dégât, en un temps record, ou même en s’imposant toutes sortes de règles différentes. Mais depuis l’arrivée de sa dernière mise à jour, le titre de Sandfall ne manque pas d’inspirer toujours plus de défis à certains joueurs, en témoigne cette prouesse partagée par Recordbreaks sur Reddit.

En effet, tandis que beaucoup de joueurs éprouvent encore bien des difficultés à battre le Dualliste, l’un des nouveaux boss introduits le mois dernier dans Clair Obscur Expedition 33, Recordbreaks, lui, révèle avoir réussi à en venir à bout… en misant tout sur les parades. Et forcément, cela donne alors lieu à des stats de fin de combat hallucinantes. Car non content d’avoir vaincu le Dualliste à l’aide de ses 10 545 parades, ce dernier révèle surtout y avoir passé pas moins de 8 heures, 2 minutes et 36 secondes. Une éternité, en somme.

« S’il peut saigner, il peut mourir » ironise toutefois Recordbreaks, sous les réactions ébahies des autres joueurs de Clair Obscur Expedition 33. « C’est le plus grand nombre de parades que je n’ai jamais vu, bordel… Ta main va bien ? » lui demande alors internaute. Ce à quoi l’intéressé répond avec humour : « À part quelques petits spasmes à la fin, j’allais bien ». Voilà qui risque sans doute d’impressionner les équipes de Sandfall, mais surtout Guillaume Broche, qui a incontestablement réussi à retransmettre le sentiment de fierté qu’il cherchait à véhiculer avec le jeu.

