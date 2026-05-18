L'un des créateurs de Clair Obscur a récemment eu l'occasion de donner en direct et avec une bonne dose d'humour une leçon à ceux qui avaient dénoncé le jeu pour sa difficulté.

Ce weekend, l'édition 2026 de Speedons, l'événement caritatif de speedrun organisé notamment par Mistermv, battait son plein avec pléthore de jeux détruits à toute vitesse pour la bonne cause. Parmi eux, Clair Obscur Expedition 33 était évidemment au programme, mais cependant à un horaire pas vraiment idéal pour le public français. Pourtant, Guillaume Broche, directeur créatif du GOTY 2025 absolu, était sur scène pour co-présenter le speedrun du jeu. Il en a d'ailleurs profité pour envoyer une pique pleine d'humour à certains joueurs qui avaient pris en grippe le jeu pour sa difficulté, notamment s'agissant des mini-jeux.

Une leçon pleine de skill de la part du directeur créatif de Clair Obscur Expedition 33

Au-delà de certains combats de boss au fil de l'aventure qui indiquent sans équivoque qu'il faudra revenir les affronter plus tard et quelques passages assez ardus, Clair Obscur Expedition 33 a surtout crispé les joueurs à cause de ses mini-jeux s'inspirant d'exemples iconiques en la matière comme la licence Final Fantasy. La plupart présentent toutefois des contrôles un peu rigides ou une boucle de gameplay finalement pas très amusante, de l'avis de nombreux joueurs.

Guillaume Broche, directeur créatif de Clair Obscur Expeiditon 33, a profité de sa participation en tant que co-présentateur du speedrun du jeu durant l'édition 2026 de Speedons, pour prendre lui-même la manette au moment de terminer le fameux mini-jeu de volley-ball, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous. Il avait promis de « jouer au jeu et, en même temps, de prouver qu'il est vraiment très, très facile et que c'est une question de pur skill issue ». Le directeur créatif de Clair Obscur Expedition 33 a tenu sa promesse et a terminé le mini-jeu de volley-ball du premier coup sans trop de difficulté, mais en prenant tout de même quelques coups au passage.

Guillaume Broche a évidemment adressé cette petite pique avec humour, mais il est tout aussi clair qu'il considère le défi atypique de ces mini-jeux de Clair Obscur Expedition 33 comme une fonctionnalité voulue, et non comme un bug comme certains détracteurs du jeu l'ont dénoncé, ce qui n'a bien sûr pas échappé à l'attention des développeurs qui ont mis un point d'honneur à recueillir autant de retours que possible de l'immense communauté qu'a fédéré l'un des plus grands jeux de l'année dernière.

Source : YouTube