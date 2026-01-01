Si la question de la difficulté dans le jeu vidéo se retrouve régulièrement au cœur de nombreux débats, c’est principalement parce que tout le monde n’a pas forcément les mêmes attentes à ce sujet. Par exemple, si certaines personnes aiment se contenter de profiter de l’histoire sans devoir lutter à chaque combat, d’autres, au contraire, aiment relever des défis particulièrement relevés. Quitte parfois à devoir se les créer eux-mêmes. Et à ces joueurs, Sandfall Interactive l’assure : oui, il est possible de terminer Clair Obscur Expedition 33 sans prendre aucun dégât.

Finir Clair Obscur Expedition 33 sans prendre de dégâts ? C’est possible !

Bien sûr, la lecture d’une telle information pourrait paraître étonnante pour le plus commun des joueurs. Pourtant, ce genre de défi fait incontestablement partie des plus populaires qu’aiment se lancer les amateurs de difficulté, et ce peu importe le jeu. Oui, même les Souls. Et cela vaut donc aussi pour Clair Obscur Expedition 33, que Guillaume Broche confie avoir conçu avec une philosophie bien particulière en tête : celle des JRPG qui n’hésitent pas à confronter les joueurs à une certaine difficulté dès le début pour les pousser à revenir plus tard.

« Dans les jeux occidentaux, on ne voit pas souvent apparaître un boss manifestement surpuissant dès le début » a notamment expliqué le directeur de Clair Obscur Expedition 33 lors d’une interview pour le média japonais Denfa Minico Gamer. « L’une des raisons qui fait que j’adore les JRPG, c’est précisément parce que cette expérience consiste à relever un défi et à finir par le surmonter. Même si on me dit que c’est impossible, je veux continuer à essayer, même si ça me prend trois jours. Et quand j’y arrive enfin, je deviens incroyablement plus fort ».

Un sentiment qu’il décrit alors comme « irrésistible », et qu’il a donc souhaité faire en sorte de pouvoir procurer aux joueurs de Clair Obscur Expedition 33. Ce faisant, il était ainsi indispensable pour Sandfall que le jeu puisse être terminé sans subir le moindre dégât, quel que soit le niveau et le boss concerné. Cela explique d’ailleurs pourquoi le système de combat est totalement dénué de toute mécanique reposant sur un critère de chance ou sur de l’aléatoire, contrairement aux RPG traditionnels qui multiplient les effets de statut et les buffs.

© Sandfall Interactive / Kepler Interactive

Un challenge particulièrement relevé

À ceux qui se poseraient la question, notamment au vu du challenge proposé par certains combats de Clair Obscur Expedition 33, vous avez donc désormais la réponse. Oui, il est tout à fait possible de finir le jeu sans subir le moindre dégât, même si cela nécessitera sans doute de laisser quelques boss de côté pendant un certain temps. Cela dit, nul doute que de nombreux joueurs ont déjà réussi à accomplir cet exploit depuis la sortie du jeu. Mais avec l’arrivée récente de nouveaux contenus, l’heure est sans doute venue de se relancer dans ce sacré défi encore une fois.

Source : Denfa Minico Gamer (via TheGamer)