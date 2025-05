Malgré la sortie en fanfare de Oblivion Remastered, cela n'a apparemment pas fait outre mesure de l'ombre à Clair Obscur Expedition 33. Encensé tant par la critique que par les joueurs, le RPG du studio français Sandfall Interactive connaît un succès dépassant même les attentes de ses créateurs. En plus de proposer une direction artistique sublime, une histoire passionnante et un gameplay profond, le jeu cache également de nombreux easter eggs que beaucoup risquent de manquer, comme celui qui nous intéresse ici.

Une peinture pleine de subtils secrets dans Clair Obscur Expedition 33

Malgré un univers résolument sombre dans lequel une tranche d'âge entière se fait gommer chaque année, Clair Obscur Expedition 33 ne manque pas d'humour, de clins d'œil insolites et de secrets un brin potaches. Le prologue du titre, qui marque justement le Gommage de tous les habitants de Lumière âgés de 33 ans, en est d'ailleurs rempli. Dès la première minute, on peut notamment remarquer un clin d'œil à Shrek sous la forme de la porte de ses toilettes.

En poursuivant notre chemin vers les quais en compagnie de Gustave et Sophie, on peut trouver d'autres petits secrets plus ou moins bien cachés dans les premières heures de Clair Obscur. L'un d'entre eux se veut particulièrement coquin et très facile à manquer. Dans une rue, on peut en effet interagir avec une porte, derrière laquelle un couple vit de derniers instants charnels avant de disparaître. En insistant particulièrement longtemps, un joueur a eu droit à une réaction plutôt désopilante, et même une récompense, et a partagé sa trouvaille sur le subreddit dédié à Clair Obscur.

Le couple va en effet finir par s'agacer de cette curiosité malsaine, avec une femme criant : « Ça suffit, vous avez écouté aux portes assez longtemps ! Au début c'était excitant, mais maintenant c'est bizarre ! Prenez ça et partez, d'accord ? Faites-le ensemble ailleurs tant que vous y êtes ! », avec un Lumicolor en prime pour la peine. Gageons que ce n'est pas la dernière surprise très bien cachée que les joueurs vont découvrir durant leur Expedition dans Clair Obscur.

