Après avoir ramené le tour par tour sur le devant de la scène, Guillaume Broche répond habilement à une question directe sur la comparaison avec l'action-RPG.

Les fans de jeux au tour par tour peuvent remercier Clair Obscur Expedition 33. Le GOTY 2025 a, en effet, remis ce type de gameplay dans la lumière alors qu'il tombait peu à peu en désuétude pour certains. Même des licences cultes en la matière l'ont délaissé ces dernières années, au profit de l'action-RPG. Mais peut-on dire qu'un genre prévaut sur l'autre ? Guillaume Broche, créateur du jeu, a bien une réponse.

« J'adore les deux » Le créateur de Clair Obscur ne choisira pas entre tour par tour et action RPG

Guillaume Broche est un grand amoureux des JRPG à l'ancienne et, de ce fait, au tour par tour. Il le rappelait dernièrement sur la scène de l'événement Epic Games Japan consacré à Clair Obscur. Dès lors, on pourrait se dire qu'il ne jure véritblement que par ce type de gameplay. Mais qu'en pense-t-il vraiment ?

Eh bien, la question lui a été posé au cour de cet événement. Juste avant d'aborder l'idée d'un potentiel portage de Clair Obscur sur Nintendo Switch 2, Guillaume Broche a été confronté à l'éternel débat : « entre les combats au tour par tour et ceux d'action, quelle est votre préférence ? ». Le développeur a peut-être la meilleure réponse possible finalement :

Je n'ai pas vraiment de préférence, ça dépend vraiment des cas. Parfois, je peux me lancer dans l'un ou l'autre genre, tant que le jeu est bon. Parfois, j'ai juste envie de jouer à un tour par tour alors que, d'autres fois, je préfère jouer à un jeu d'action. Quand je commence un jeu, je me fiche presque de savoir si c'est un tour par tour ou de l'action, tant que le système de combat est bien construit et que les autres aspects, comme l'histoire et les personnages, sont bons. Guillaume Broche, le créateur de Clair Obscur: Expedition 33.

Et on ne peut pas lui donner tort. À moins d'être un fervent inconditionnel d'un genre ou de l'autre, la qualité générale du jeu est généralement ce qui prime. Preuve en est Clair Obscur d'ailleurs, qui est parvenu à toucher un très large public, y compris des réfractaires au tour par tour. Et cela vaut pour tout un tas d'excellents titres qui plaisent au-delà de ce qu'on associe généralement à leur système de jeu.

Exemple de RPG tour par tour Exemple d'action RPG - Baldur's Gate 3

- Clair Obscur: Expedition 33

- La saga Final Fantasy

- Octopath Traveler

- Warhammer 40,000: Rogue Trader - Les derniers Final Fantasy

- La saga Monster Hunter

- NieR Automata

- Nioh

- The Witcher 3: Wild Hunt

Enfin, Guillaume Broche a un petit mot d'humour pour imager ce comparatif. « Pour moi, c’est comme me demander si je préfère la pizza ou les sushis. On ne peut pas les comparer, j’adore les deux », conclut-il en riant. Clair Obscur ou The Witcher, Final Fantasy VII d'origine ou le remake… même si les systèmes diffèrent, l'aventure se savoure avec autant de plaisir en somme !

L'équipe de Sandfall à l'événement Epic Games, Gullaume Broche au micro. © Automaton.