Clair Obscur se rappelle à notre bon souvenir avec l'annonce d'une belle surprise gratuite en lien avec un autre jeu français cultissime qui va faire son retour bientôt.

Après un report de dernière minute le mois dernier, Ubisoft a officiellement confirmé que Rayman Legends Retold, le Remake du légendaire jeu iconique éponyme, inclura dès sa sortie le 3 décembre 2026 et ce gratuitement pour tous les joueurs des costumes alternatifs pour Rayman et Barbara inspirés des tenues emblématiques faisant référence à la fameuse « Baguette Française » issues du GOTY 2025 absolu bien de chez nous : Clair Obscur Expedition 33, développé par Sandfall Interactive.

Un crossover entre les deux jeux français Clair Obscur Expedition 33 et Rayman Legends Retold annoncé

En plus de la présence légitime de Rayman Legends Retold à la Paris Games Week 2026, Ubisoft a confirmé que ce Remake inclurait un habile clin d’œil au jeu français qui a raflé de nombreux prix l'année dernière, Clair Obscur Expedition 33. Ce clin d’œil prend la forme des iconiques et très populaires tenues « baguette », conçues comme un « hommage d’un studio français à un autre », qui plus est tous deux situés à Montpellier, afin de célébrer la créativité et la « touche française » qu’elle véhicule au sein de l’industrie vidéoludique.

Ubisoft s'appuie ainsi sur l’humour léger de la série Rayman, tout en rendant un hommage fort à propos à un jeu que l’équipe de développement tient en haute estime. Plus précisément, ce sont Rayman et la guerrière Barbara qui auront droit dans Rayman Legends Retold à ces fameuses apparence faisant référence à Clair Obscur Expedition 33. Histoire de pousser le clin d'œil un peu loin, Rayman a même hérité de la main métallique de Gustave, tandis que Barbara va troquer sa hache pour une évidente baguette.

Quand seront disponibles ces costumes alternatifs dans Rayman Legends Retold ?

Ces apparences alternatives en lien avec Clair Obscur Expedition 33 seront donc disponibles gratuitement pour tous les joueurs faisant l'acquisition du jeu, et ce même dès le jour du lancement de Rayman Legends Retold, prévu pour rappel le 3 décembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 suite à un report le mois dernier. Ces costumes viendront par ailleurs compléter les autres tenues en hommage créées par Ubisoft, issues du jeu original Legends.

Source : Rayman sur X.com